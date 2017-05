Pagdalo ni De Lima sa Senate sessions, sinopla

IGINIIT ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II kaninang Lunes ng umaga na hindi maaaring dumalo si Sen. Leila de Lima sa Senate sessions sanhi ng kanyang pagkakakulong sa kasong illegal drug trading.

Maaalalang hiniling ni De Lima kay Senate President Aquilino Pimentel III na suportahan siya sa paghingi niya ng furlough sa Muntinlupa City Regional Trial Court para makaboto sa “crucial landmark legislations.”

Nang tanungin ang DOJ kung magsasampa ng oposisyon kung susuportahan ng Senado ang kahilingan ni De Lima, sinabi ni Aguirre sa isang text message: “Of course! Our position is contrary to her request.”

Nauna nang sinabi ni Aguirre na ilan sa mga karapatan at pribihileyo ay suspendido kapag ang isang indibidwal ay nakakulong, kabilang ang karapatan na dumalo sa legislative sessions, at ihinalimbawa ang nagging kaso nina dating Senators Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon “Bong” Revilla, Jr.

Ang tatlong dating senador ay nahaharap sa kasong plunder sa Sandiganbayan kaugnay sa pork barrel scam.

Si De Lima ay kasalukuyang nakadetine sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa alegasyon na sangkot sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prisons (NBP) noong siya pa ang justice secretary kapalit ng poll campaign funds. BOBBY TICZON

