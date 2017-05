Pagkaubos ng contraceptives, pinangangambahan

NANGANGAMBA si Taguig Rep. at House Deputy Speaker Pia Cayetano na malagay sa panganib ang maraming kababaihan sa pagkaubos ng contraceptives pagsapit ng 2020.

“PH to run out of contraceptive supplies by 2020. TRO on contraceptives putting women’s health and lives at risk,” aniya.

Saad pa nito, maraming kababaihan ang gumagamit at dumedepende sa kontraseptibo hindi lamang sa pagplano ng pamilya kundi maging sa ibang karamdaman ng kababaihan.

Dahil dito, agaran itong nanawagan sa Korte Suprema na tanggalin na ang TRO sa “certification of contraceptive products” ng bansa.

Ang TRO ay inisyu ng Supreme Court (SC) halos dalawang taon na noong June 17, 2015, upang pigilan ang Food and Drugs Administration (FDA) na magbigay ng mga bagong certificate of registration ng mga bagong contraceptives.

Ang sertipikasyon ay kailangan upang maibenta at maipamahagi ang contraceptives sa publiko.

“Women have started to feel the shortage. And the eventual total unavailability of contraceptives will affect millions and millions of women who rely on these, number one, not to get pregnant, and also for other health issues that could only be addressed by these products,” ayon kay Cayetano.

Si Cayetano ay parehong author ng Reproductive Health Law at FDA Law. MELIZA MALUNTAG

loading...