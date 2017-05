PANALO ANG MGA PASYALAN SA QC

NGAYONG summer break ay hindi naman kailangan ang masyadong malaking budget para makapag-enjoy ang pamilya at makapagbakasyon sa nakare-relax na mga pasyalan.

Halimbawa na lang sa Quezon City na may napakaraming pwedeng puntahan. Bukod sa sikat at naglalakihang malls na Megamall, Trinoma, Gateway at Eastwood, at shopping areas na sikat dahil mura at maraming pagpipilian tulad ng sa Greenhills, ang daming pwedeng pagdalhan sa ating pamilya na sulit talaga sa panahon at pera.

Sa QC, maraming lugar na hit na hit sa local tourists at kahit foreign guests. Ang daming historical sight ang QC, gaya ng Quezon Memorial Circle na hindi lang malalim ang kasaysayan kundi pwedeng recreation center at peaceful get-away. ‘Pag food trip ang hanap, napakaraming unique eating nooks sa Maginhawa Street na sikat na sikat sa mga estudyante at naghahanap ng mga bagong makakainan at bagong experience ng pagkain.

Siyempre ang QC ang tinatawag na City of Stars kaya kung gusto naman nating mag-“star hunting” ay pwedeng sumubok na makapasok sa studios ng ABS-CBN at GMA 7 para makita at mapanood ang mga paboritong artista.

Maraming park sa QC na pwedeng doon mag-picnic at isa sa pinaka-favorite ng maraming pamilya ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center along Quezon Avenue. Nakakamangha ang ganda ng park na ito.

Napakaraming puno, malinis ang hangin at tahimik para sa picnic na kapag nasa loob ka ay malilimutan mo na ikaw ay nasa isa sa pinaka-busy na siyudad sa Pilipinas. Nandyan din ang La Mesa eco park.

Kung religious recharging ang hanap natin, marami rin ang historical old churches at convents tulad ng sa Sta. Clara kung saan maraming pilgrim ang nag-aalay ng itlog para ipagdasal sila ng mga mongha.

Ang daming unique places kagaya ng mga bilihan ng antiques sa Dapitan sa Mayon na kapag pinasyalan ay mabilis na mauubos ang iyong oras dahil sa sobrang enjoyment.

Isa pa ang sumisikat na Wow Toy Museum kung saan naka-display ang mahigit sa 10,000 laruan at knick-knack. Ang daming exciting na kwento ukol sa Wow Toy Museum kaya sigurado, kapag dinala ang pamilya roon ay matutuwa ang lahat, lalo na ang mga bata.

Sobrang masigla ang turismo sa QC. Noon nga ay nag-organize kami ng event sa sports – ang QC vs the world billiard tournament. Ang sikat na Pinoy billiard greats ay nakipagkumpitensya sa billiard giants ng ibang bansa. May kagayang tournament din kami na na-organize sa larangan naman ng chess.

Nagkaharap ang mga Grandmaster na sina Eugene Torre at Rogelio Antonio, Jr.

Panalo ang mga lugar at events sa QC kaya naniniwala ako na ang turismo at lahat ng kaakibat ng industriyang ito ay talagang pwedeng magpaangat sa ekonomiya ng isang siyudad. At ang saya pa kapag namasyal kayo sa QC.

Tara na! SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

