PANGANGALAGA SA KALIKASAN IPINAGKATIWALA KAY CIMATU

IPINAGKATIWALA na ni Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Armed Forces of the Philippines chief at Ambassador Roy Cimatu ang pangangalaga sa kalikasan matapos itong italagang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources.

Noong Lunes (May 8) ay nilagdaan na ng Pangulo ang appointment paper ni Cimatu bilang kahalili ni Gina Lopez na ni-reject ng Commission on Appointments noong May 3.

Sa pag-upo ni Cimatu bilang bagong kalihim, may mga nagtatanong kung itutuloy ba nito ang mga hakbang na ginawa ni Lopez noong ito pa ang namumuno sa DENR.

Naniniwala ang Malacañang na magagampanan ni Cimatu nang maayos ang bagong nakaatang na responsibilidad sa kanya sa pamamagitan ng pangangalaga sa interes ng ating bansa at ng bawat Filipino.

Bago siya naitalaga, si Cimatu ay kasalukuyang Philippine special envoy sa Middle East at isa rin ito sa mga dating AFP chief na nagsisilbi sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kabilang na sina National Irrigation Administration Chief Ricardo Visaya, National Security Adviser Hermogenes Esperon, Jr., Office of the President Undersecretary Emmanuel Bautista at Defense Undersecretary Ricardo David.

Umaasa ang Malacañang na bilang bagong kalihim ng DENR ay maparurusahan ni Cimatu ang mga negosyanteng lantarang umaabuso sa ating kapaligiran para lamang magkamal ng malaking kita sa pagmimina.

Matatandaan na noong panahon ni Lopez ay 23 mining operation ang ipinasara nito dahil umano sa paglabag sa batas ng pagmimina dahilan upang maging malapit ang dating kalihim sa iba’t ibang grupo na nangangalaga sa kalikasan.

Sa pagkakatalaga kay Cimatu, may mga nagtatanong ngayon kung susundan ba nito ang mga ginawang hakbang ni Lopez para mabigyan ng proteksyon ang ating kalikasan?

Katulad ng pagtitiwala ng Malacañang, naniniwala tayo na bibigyan ni Cimatu ng halaga ang ating kalikasan upang higit pa itong mabigyan ng proteksiyon laban sa mga mapagsamantalang nagmimina.

Tulungan din natin ito sa pagbabantay upang walang makalusot na makapananamantala sa ating Inang Kalikasan. BALETODO/ED VERZOLA

