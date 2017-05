Para ‘di mabuko, Robi Domingo umiwas magpakuha ng larawan kasama si Sandara sa S. Korea

ISANG Pinay ang nakakita kina Sandara Park at Robi Domingo sa Gwacheon, South Korea kamakailan.

Nakiusap itong magpakuha ng litrato kasama ang dalawa pero si Sandara lang daw ang nagpaunlak at itong si Robi ay parang inis na umayaw daw.

Baka raw nag-iingat lang itong si Robi na huwag mabuko na sila na nga ng sikat na dating K-Pop artist.

Eh, sa South Korea pa talaga siya pumunta para iwas nga sa tsismis.

Ang hindi niya alam, kahit saang sulok ng mundo may Pinoy.

So, malinaw na ang lumabas na mga balita noon na kaya niya kinalasan si Gretchen Hao, ang girlfriend niyang ilang taon na niyang karelasyon ay dahil nagtilam-tilam siya kay Sandara. ‘Yun na!

D’ Originals, mas mainit pa ang pasabog this week!

Mas lalo pang maglalagablab ang Afternoon Prime ngayong Summer sa maiinit na tagpo sa D’ Originals.

Ngayong linggo kasi, tuluyan nang magiging marupok si Lando (Jestoni Alarcon).

Maaakit at mahuhulog na siya sa patibong ni Yvette (Katrina Halili) habang walang kamalay-malay ang kanyang misis na si Josie (Jaclyn Josie).

Level-up nga ang lihim na relasyon ni Lando at Yvette dahil kahit sa beach, magtatagpo ang dalawa. Pero teka, ang mga “Original” misis nasa same resort pala! Mahuli kaya ni Josie ang mga milagrong ginagawa ng kerida at ng kanyang asawa?

Samantala, mapupuno naman na si Marge (Lj Reyes) kay Caloy (Mark Herras) dahil bukod sa wala nang trabaho, hindi pa ito maasahang magbantay ng anak at mag-asikaso sa bahay. Sa sobrang galit, babasagin ni Marge ang gitarang pinakamamahal ng musikerong mister.

Mabibigo naman si Art (Archie Alemania) dahil ‘false pregnancy’ pala ang akala niyang ipinagbubuntis ni Sofia (Kim Domingo).

Sa beach kung nasaan ang sexy pictorial ng kanyang pinakabagong talent na si Alice (Meg Imperial), magkikita at magkaka-initan ang kanyang misis at ang kanyang ex.

Huwag palampasin ang mas tumitindi pang tagpo sa D’ Originals, Lunes hanggang Biyernes, 4:15 p.m pagkatapos ng Legally Blind sa GMA Afternoon Prime.

