PASUGALAN SA CAVITE NAMAMAYAGPAG

SA kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng Philippine National Police laban sa iligal na pasugalan ay kabi-kabila naman ang operasyon ng iba’t ibang uri ng illegal gambling na inoopereyt ng mga gambling operator sa lalawigan ng Cavite.

Halos bawat bayan ang operasyon ng illegal na pasugalan dito na kung saan ay pinatatakbo ng mga iligalista na walang ipinagmamalaki kundi ang kanilang ibinibigay na lingguhang “payola” sa mga kapulisan ng bawat bayan.

Gaya na lamang ng bookies ng Small Town Lottery sa lalawigan, kung saan ay halos hindi manlang ginagalaw o hinuhuli ng kapulisan ang nasabing bookies dahil sa “weekly payola” na ibinibigay ng mga operator sa hepe ng bawat bayan.

Kabilang sa patuloy na nag-o-operate ng bookies ng STL sa Dasmariñas, Cavite ay itong binansagang “Bookies Queen” na si Ma’mang na ang sentro ng kanyang operasyon ay sa Brgy. Luzviminda; si Aling Emma sa Brgy. Victoria, Dasma.

Si Jun Carungco naman ang operator ng bookies sa Cardinal Village, Dasmariñas, Cavite; Kap. Abner Cerilo sa Area 1, Dasmariñas; Toto San Luis sa buong bayan ng Dasmariñas; at Jun Abenar sa Area 1, 2 at 3, Dasmariñas.

Bukod sa bookies ng STL ay nagkalat din ang magdamagang mga pasakla na kung saan ay sinasabing ginagawang tambayan ng mga drug addict at pusher na sangkot sa talamak na drug dealing.

Isang alyas Eric ang may hawak ng saklaan sa Cavite City, alyas Jay Poblete naman ang may kontrol ng saklaan sa Rosario, Tanza, Noveleta at Silang at Onjie naman sa Indang Cavite.

Walang ginagawa ang kapulisan ng lalawigan maging itong si Cavite Provincial Director Supt. Arthur Bisnar para mapatigil ang patuloy na paglawak ng mga pasugalan sa kanyang nasasakupan.

Bakit hindi ito mapahinto ng mga pulis?

Dahil ba sa “payola?”

BOOKIES NG STL NI KAP RUEL

Opps sa Binan, Laguna naman ay matibay din ang bookies ng STL ni Kap. Ruel R. na ang balita ko ay kapiranggot lang ang ipinapasok nitong kubranza sa kapitalista na may prangkisa at ang kabuan namang kubranza ay ipinapasok sa iligal na bookies.

Kaya paano ngayon na kikita ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) kung puro ganito ang kalakaran na ginagawa ng mga kapulisan.

Asus, hehehehe.

oOo

