PCOO, magtatalaga ng Maranao spokesperson

MAGTATALAGA ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) ng isang civilian Maranao spokesperson na tutugon sa usapin ng Lanao region at magbibigay ng update reports hinggil sa kasalukuyang opensiba ng pamahalaan laban sa Maute terror group sa Marawi City.

Ang hakbang na ito ayon kay PCO Sec. Martin Andanar ay bahagi ng pagkakatatag ng “Mindanao Hour Communications Center” sa Davao City na magsisilbing pangunahing pagkukuhanan ng tama, wasto at kapani-paniwalang impormasyon ng deklarasyon ng Batas Militar sa Mindanao.

“In this time of crisis, it is strategically wise for us to expand our communications language from national to regional in order to avoid marginalizing those who are most affected by the declaration of Martial Law,” ani Sec. Andanar.

Ang komunikasyon aniya ay manggagaling mula sa nasabing center patungo sa mga lokal na residente at mula sa national government kabilang na ang impormasyon na ipapalabas sa mga mamamahayag.

Ang lahat ng tinatawag na processed information mula sa conflict area ay ipararating sa Mindanao Hour Communications Center sa Davao at sa Malakanyang para sa regular press briefing sa Maynila at Davao.

Ang Mindanao Hour Communications Center sa Davao ay pamumunuan ni Sec. Andanar habang ang Iligan Mindanao Hour Communications Center ay pamumunuan naman ni Philippine Information Agency (PIA) Director General Harold Clavite.

Ang PCOO at ang mga attached agency nito gaya ng PIA, People’s Television (PTV)4, Philippine Broadcasting Service (PBS), Philippine News Agency (PNA) at Radio TV Malacanang (RTVM) ay palaging on board at ang araw –araw na press briefing ay io-organisa sa center sa Davao.

Ang Mindanao Hour Daily Briefings ay mapapanood ng live sa pamamagitan ng attached agency ng PCOO bukod pa sa mapapanood din ito sa Facebook pages ng PCOO.

“The Mindanao Hour” and “The Maranao Hour Segment” updates will be available online through PIA’s Mindanao Hour mircosite and Mindanao Hour Facebook, Twitter and Instagram accunts and is scheduled to air starting on the first week of June,” ayon kay Sec. Andanar.

Ipinaliwanag naman ni Presidential spokesperson Ernest Abella na ang itatalagang Marano spokesperson at hindi sa ilalim ng Office of the Press Secretary (OPS) kundi sa ilalim ng PCO.

Ang rekumendasyon aniya na magkaroon ng Maranao spokesperson ay nagmula sa hangarin ng PCO na magkaroon ng ‘pointman’ ang Iligan.

Hanggang ngayon aniya ay wala pang napipisil si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kung sino ang magiging Maranao spokesperson. KRIS JOSE

