PINAS ANG PANALO SA PAKIKIPAGKAIBIGAN NI DUTERTE SA RUSSIA

MALAKI ang maitutulong sa Pilipinas ng pakikipagkaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang Russia dahil na rin sa mga posibleng maitulong nito sa tuluyang pagiging matatag ng ating ekonomiya.

Sa kanyang paglapag sa Vnukovo International Airport sa Moscow, Russia ay binigyan ng red carpet welcome si Duterte kung saan itinakda ang pakikipagpulong nito kay President Vladimir Putin at Prime Minister Dmitry Medvedev.

Bago ang pagtungo ni Pangulong Duterte sa Russia ay nanggaling muna ito sa China kung saan dumalo ito sa trade forum na pinangunahan ni Chinese President Xi Jin Ping na ginanap sa Beijing.

Layunin ng pagbisita ni Duterte sa dalawang nabanggit na bansa na palawigin ang diplomatic at economic ties ng Pilipinas sa China at Russia habang itinakda rin ang paglalagda nito sa iba’t ibang kasunduan sa pagitan ng Filipino at Russian officials sa usapin ng trade and investments.

Kung ‘di lang naudlot ang kanyang biyahe, tatanggap din sana si Duterte ng honorary degree mula sa Moscow State Institute of International Relations na ikinokonsiderang premier school sa Russia kung ang pag-uusapan ay ang international studies and foreign policy.

Pilipinas ang nakikita nating magkakaroon ng pakinabang sa patuloy na pakikipagkaibigan ni Duterte sa Russia dahil na rin sa mga tulong na maaaring maipagkaloob nito.

Alam natin na may ilan tayong kababayan ang nagtataas ng balikat sa hakbang na ito ng Pangulo ngunit bago tayo humusga ay bakit hindi muna nating subukan ang makipagkaibigan sa ibang bansa kung malaki naman ang maitutulong nito sa ating pag-unlad.

Hindi naman natin tinatawaran ang mga naibigay na tulong ng ibang bansa na matagal na nating kaalyado ngunit ang hakbang na ito ng Pangulo ay isang paraan upang mapalapit naman tayo sa ibang nasyon at mabigyan ng pagkakataon ang tunay na pakikipagkaibigan.

Sa ganang atin, mas mabuti na rin na subukan natin ang ibang paraan sa pakikitungo sa ibang bansa kung ito naman ang magiging dahilan ng pag-angat ng ating kabuhayan. ALINGAWNGAW/ALVIN FELICIANO

loading...