Presinto nilusob ng NPA, 1 pulis dedo, hepe tinangay

NALAGAS sa pag-atake ang isang pulis habang tinangay naman ang isang hepe ng pulisya matapos lusubin ng mahigit 100 na hinihinalang New People’s Army (NPA) ang kanilang presinto sa Quirino province nitong Sabado, alas-10:30 ng gabi.

Dead-on-arrival sa Maddela District Hospital sanhi ng tama ng bala sa iba’t ibang bahaging katawan ang biktimang si P02 Jerome Cardenas, miyembro ng Maddela town police station.

Tinangay naman ng mga rebelde na kasapi ng NPA’s Southern Front of the Kilusang Larangang Gerilya ang hepe ng naturang presinto na si C/Insp. Jhun-Jhun Balisi. Kabilang din sa dinukot ang mga on-duty police officers na sina SPO4 Antonio Sibiran at isang nagngangalang PO2 Albano.

Pero makalipas ang ilang oras ay natagpuan sina Sibiran at Albano na kapwa nasa ligtas na lagay habang si Balisi naman ay patuloy na nawawala.

Sinabi ni Lt. Gim Teano ng 86th Infantry Battallion, nilusob ng mga rebelde ang naturang presinto at agad na dinisarmahan ang mga pulis na dinatnan doon.

Lumaban naman ang ilan sa mga pulis kabilang si Cardenas pero napatay ito matapos ang 20-minutong bakbakan.

Tinangay ng mga rebelde ang ang ilan sa armas ng mga pulis, laptops at iba pang gamit sa presinto.

Narekober din naman agad ang dalawang mobile patrol at isang Elf Truck na tinangay ng mga rebelde matapos magsagawa ang mga sundalo ng follow-up operation.

Sa kanilang pagtakas, sinilaban din ng mga rebelde ang isang dump truck na pag-aari ng isang construction company na kinontrata sa kasalukuyang road project sa lugar, ayon pa sa ulat.

Natagpuan din naman agad ang mga mobile patrol na inabandona sa Brgy. San Pedro, pero tinangay ng mga NPA ang trak sa bulubunduking bahagi ng Brgy. Manglad.

Inilagay na ang Quirino province sa red alert status at naglagay na ang pulisya ng checkpoints sa lahat ng sulok ng probinsya, at maging sa mga kalapit na probinsya sa Isabela at Nueva Vizcaya. BOBBY TICZON

