PUTAK NG OPOSISYON, ITIGIL NA NINYO!

GAANO katapang ang mga kritiko at oposisyon laban sa administrasyon ni Pangulong RODRIGO ROA DUTERTE?

Aba naman, wala silang ginawa kundi punahin ang lahat, as in lahat, ng sinasabi at pagpapasya ng Pangulo eh.

Pinakahuli ang putak nila sa nasabi ni Pangulong Duterte tungkol sa usapan ng Pangulo at China President Jin Xi Ping.

Sa kwento ni KA DIGONG, sinabi niya kay Xi Ping na sa atin ang West Philippine Sea (WPS) at balak niyang maghukay ng langis doon.

Sinagot siya ng Chinese President na mas magandang mag-usap nang maayos at painitin lalo ang bagong relasyon ng dalawang bansa para sa kaunlaran ng Pilipinas at China.

Sa huli, ‘di natin gaano katiyak, pero sabi ng ating Pangulo, nagsabi si President Ping na “handa kami sa digmaan…”

Hayun na. Tumilaok ang mga nasa oposisyon at kritiko na nagsabing dapat daw magsumbong tayo agad sa United Nations (UN) dahil mapanganib daw ang banta?

Paksyet naman. Bakit kayo nangangatog?

Ano ang magagawa ng UN sa ganyan kung walang matibay na batayan?

Maski matibay ang batayan katulad ng ginawa at ginagawa pa ng United States of America at mga kaalyado nito na nagwawasak ng mga bansa sa Gitnang Silangan at pumapatay ng mga inosenteng sibilyan doon?

Napigilan ba sila ng UN? Sumunod ba ang USA at mga kakampi nito sa pagpigil sa kanila ng UN? Hindi eh.

Tameme ang organisasyon sa bawat panghihimasok ng Amerika at mga kaalyado nito sa tuwing sinisira nila ang bansa at pumapatay ng mamamayang Arabo!

Pumutak din ang oposisyon nang tanggihan ng Pilipinas o ni Pang. Digong ang tulong pinansyal ng European Union.

Nakapanghihinayang daw ang US$278-milyon na makatutulong umano sana sa Pilipinas? Katangahan!

Sa halip na mag-ingay kayo para lang patunayan na kayo ang oposisyon sa administrasyong DU30, bakit hindi kayo tumingin sa inyong salamin at magtanong sa sarili, “tama ba ang ginagawa, namin?”

Isa lang ang layunin ni PANGULONG RODY, ibalik ang respeto at paggalang ng bawat bansa sa atin.

Wakasan ang anomang balakid sa ating pag-unlad. Ayaw ba ninyo iyon?

Matagal na ang panahon na pinaglalaruan tayo ng mga politiko. Ginagago tayo sa kanilang matatamis na salita at pangako. May nangyari ba na pag-unlad sa atin?

Panahon ng totohanang pagbabago. Sumama na kayo. Tumigil na kayo sa inyong mali na pagputak! BALETODO/ED VERZOLA

