Rambol sa festival sina Kathryn, Daniel at Coco!

MATUNOG na rin ang pangalan ni Kathryn Bernardo na papalit diumano kay Angel Locsin para sa Darna.

How true na magiging entry na ito ng Star Cinema sa darating na Metro Manila Film Festival.

Aba’y nangangamoy top grosser ito sa filmfest pag makapapasok.

Pero posibleng magkalaban din sila ni Daniel Padilla dahil may entry rin si DJ na movie with Vice Ganda at Pia Wurtzbach.

Pag nagkataon magtatapat ang “Ang Panday” ni Coco Martin at ang “Darna” kaya mga bata ang panalo at nagi-enjoy.

Nakae-excite ang MMFF 2017 wag lang puro indie movie ang ipasok nila, no?

-0o0-

Aminado si Tommy Esguerra na nanlamig siya sa ex-girlfriend na si Miho Nishida bago pa sila nagkahiwalay.

Umabot din ng isang taon at kalahati ang kanilang relasyon.

Naramdaman din niya na ilang months na rin na hindi sila happy.

Siya raw nag-iniate ng break up. Kumbaga, one sided decision ang nangyari.

Napansin lang ng netizens na mas matipid si Miho Nashida sa pagsasalita sa split up nila.

Mas madalas ba ang exposure ni Tommy kaya siya lang ang natatanong?

Idiniin pa ni Tommy na wala sa isip niya ngayon na makipagbalikan kay Miho. Wala na raw silang communication.

Naghanap daw siya ng space.

-0o0-

Bakit kaya iniwan ni Teresa Loyzaga ang pagiging flight attendant sa isang airline company sa Australia?

Bakit ngayon lang niya napagdesisyunan na kailangan niyang bantayan at samahan ang anak na si Diego Loyzaga sa Pilipinas?

Dahil ba malaki na ang kinikita ni Diego at bida na sa isang teleserye?

Pero okey na rin yung magsama silang mag-ina. Puwede naman ituloy ni Teresa ang pag-aartista niya.

Kailangan din talaga na may gumabay at umintindi kay Diego.

-0o0-

May pasabog ang mga makukukulit na bulilit ngayong Mother’s Day, May 14 sa Goin’ Bulilit ng ABS-CBN 2. May nakaaaliw silang segment na “Anong pinagkaiba ng nanay…?,” “Mother’s day gag,” “Nanay gags,” at “Ang mga natutunan ko sa Nanay ko.”

Enjoy your day mga nanay! XPOSED/ROLDAN F. CASTRO

