Rep. Imelda Marcos, buhay na buhay

HUMINGI agad ng paumanhin si Bacoor City Mayor Lani Mercado-Revilla sa publiko matapos na kumalat sa social media ang kanyang tweet na patay na umano si dating first lady at kasalukuyang Ilocos Norte Rep. Imelda Marcos.

Ayon kay Mercado-Revilla, nakatanggap siya ng news break message hinggil sa pagyao ng dating First Lady.

“I would like to apologize for my tweet which I have erased.I received a news break message informing the public about Mrs.Marcos,” ani Mercado-Revilla.

Nauna nang pinabulaanan naman ng anak ng kongresista na si Ilocos Norte Gov. Imee Marcos ang kumakalat na balita at sinabi na “buhay na buhay” pa ang kanyang nanay. BOBBY TICZON

