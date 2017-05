Richard Gomez, walang kwentang mayor?

THRU councillor Jun Alcover, nabasa namin ang reklamo ng ilang constituents ni Ormoc Leyte Mayor Richard Gomez (mister ni Lucy Torres Gomez na dati ring mayor sa nabanggit na lugar) na madalas raw wala si Goma sa munisipyo ng Ormoc. Tanging ang mga trustee na lamang nito ang humaharap sa mga taong araw-araw ay nagpupunta sa tanggapan ni Goma na karaniwang nanghihingi ng assistance. Na pagka minsan nga ay may ilang kaso na katulad ng paghingi ng medical assistance.

Katulad nga ng kaso ng isang pamilya na nagtungo raw sa tanggapan ni Goma para magpatulong ng ayuda sa hospital bill na hindi nila kayang bayaran pero dagli raw itong tinanggihan sa tanggapan ng aktor kung kaya’t sa opisina na nga lang ito ni councilor Jun nag- pasaklolo. E, tanong naman namin kay konsehal Jun na baka naman hindi kasi talaga sa bayan na kinasasakupan sa Ormoc nakatira (at rehistradong botante) ang mga taong ‘diumano’y napagkaitan ng tulong sa ofc. of the Mayor Richard Gomez.

Sa pagkakaalam namin ay may SOP o protocol na sinusunod ang bawat politiko o munisipyo sa pagbibigay assistance sa kani kanilang constituuents? In fairness naman sa kampo ng mister ni Lucy Torres.

Pero dedma at hindi na kami sinagot ni councilor Jun sa tanong namin nang mabasa namin ang ibinando niyang sitwasyon nga kuno-kuno ng ilang indibidwal na tinanggihang tulungan ng kampo ni Richard with pictures pa nang harapan nila ng ilang tao na iyon kuha naman sa kanyang tanggapan.

Bukas ang pahinang ito sa side ni Goma in case makarating sa kaalaman niya ang sintimyento o diumano’y pangyayari na ito sa bayan nila sa Ormoc Leyte. Pero kung sasabihin na on the loose si Gomez, e hindi naman siguro at nagkataon lang. Namataan namin si Richard (along with her wife Lucy) sa opening ceremony ng premier volleyball league na ginanap sa San Juan Gym (Arena) recently kung saan isa yata si Goma sa player coach pa ngayon ng kanilang team na nakalimutan na namin ang pangalan.

Maaaring isa ito sa dahilan kaya may reklamong ganito laban kay Richard dahil recently nga ay abala pala siya sa commitments naman dito sa manila. Kaya in all fairness naman sa actor turned politician, may paliwanag naman siguro siya sa lahat ng iyan. Again, in all fairness.

MAINE MENDOZA, MANG-AAGAW NG TITULO?

From being a kalyeserye sweetheart title to Phenomenal star, nakasasawa na raw ang mukha nitong si Maine Mendoza. Sana ay iba naman daw ang pasikatin ng GMA 7. Iyan at iba pang himutok at pintas ng ilang fans na madalas naming marinig ngayon. Naka-uumay na raw mapanood ang mukha ni Maine sa TV screen. Below the belt na ang pintas ng iba patungkol kay Menggay na hindi na namin binanggit.

Pero si Alden daw ay hindi nakasasawa kaya sana raw ay ipareha na lang ang aktor sa mas bago, mas bata at mas bagay para sa kanya. “Ano ba itong mga taga-GMA 7, flop ang movie niyang tambalan nina Alden at Maine pati ang teleserye nila tapos titituluhan pa ng Phenomenal Star ‘yang babae na iyan. Ano to lokohan? Dapat Phenomenal Flop!” asar talong sabi pa ng isang female fan na halatang bitter sa bagong bansag ngayon ng mga taga-Kapuso network kay Maine Mendoza.

Hindi big winner pero busy as a bee kung ikukumpara ang schedule ng mabait at magaling na professor/singer na si Froilan Canlas kung ikukumpara sa big winner ng Tawag ng Tanghalan na si Noven Belleza na mukhang after his winning moment ay kung ilang beses lang umapir sa iba pang show ng ABS-CBN kapamilya network pero agad na ring nawala.

Mas bongga si Froilan (at maging iba pang kapwa niya grand finalist) na hindi man pinalad pero kung saan-saang programa ng Chanel 2 nakapag-ge-guest. Kahit nga noong nakaraang mahal na araw e ratsada pa rin sa pag-appear si Froilan sa mga natanguang commitments ahead of time after the Grand Tawag Ng Tanghalan showdown.

Pero hindi na naman nakapagtataka dahil bukod sa magaling na singer, mabait naman kasi talaga si Froilan at masipag para sikaping ma-achieve ang pangarap niya na maging sikat na mang-aawit.

PBB HOUSEMATE VIDEO SCANDAL, FAKE RAW!

Ang sabi ng ilan na taga depensa ng Pinoy Big Brother housemate na si Tanner something, kamukha at kasing bulas lang daw nito ang nasa video scandal na patuloy na kumakalat ngayon sa internet kung saan makikitang may ka-chat ito habang nakahiga at nilalaro ang kanyang ari.

Kahit ang katawan daw ay hawig pati ang abs at maging ang korte ng hita at braso ng Fil-Am housemate. At any rate, may nagsabi namang mukhang fake at retoke raw ang video scandal.

Ang tanong, e sino nga ba ang nasa video na iyon? Ano naman ang motibo ng nagpakalat? Para mapag-usapan si Tanner something (na ubod ng tigas nang katawan kapag sumasayaw sa ilang production number nila sa ASAP, ubod pa rin ang tigas ng dila kapag kumakanta?) na maliban sa kaguwapuhan nito ay telentless naman itong matatawag?

Madali namang mag deny. Hahahahaha! Naku! parang nagiging bisyo na yata ito as gimik ng ilang naghahangad sumikat, ha? Ang magpakalat kuning-kuning ng sex video scandal, tapos ide-deny.

Instant free publicity nga naman?

Ganun? HALU-HALO/JUN CORTEZ

