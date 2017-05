Rocco, hindi pinangarap na maging abogado

NAKARE-RELATE si Rocco Nacino sa kanyang upcoming movie na “Bar Boys” na idinirek ni Kip Oebanda na tumatalakay sa pag-aabogasya o sa buhay ng mga law students.

“My name is Toran Garcia, feeling leader siya ng group. Siya iyong senior of the group. Siya iyong si Mr. Know-It-All, mataas ang ego, ang pride. Siya iyong puntahan ng grupo kung may kailangang sagutin or the person to go to kapag may kailangan iyong grupo. His ego will be tested through out the film dahil makakahanap siya ng katapat sa mga lawyers, sa mga teachers,” aniya.

Sa tunay na buhay, isang registered nurse si Rocco at kumuha rin siya ng professional exam, board nga lang at hindi sa bar, kaya feel niya ang pagkukumahog na ginagawa ng mga aspirants sa pagre-review para maging ganap na titulado.

Ayon pa kay Rocco, kahit malaki ang sampalataya niya sa mga abogado, hindi raw pumasok sa isip na mag-abogasya noong nasa kolehiyo siya.

“Iba-iba naman tayo. May mga nagsasabi nga sa akin na puwede akong maging public servant. Pwede naman dahil pwede kong pag-aralan pero I could be a public servant by being a nurse. Kahit nasaan ka mang institution, mas importante pa rin iyong desire mo to serve. Pwede naman akong maging of change tulad ng iba na piniling maging lawyer dahil iyon ang calling nila,” sey niya.

Happy naman si Rocco dahil pumapalo sa rating ang fantaseryeng Encantadia kung saan kasama siya.

Kapag hindi rin busy si Rocco, tinutulungan niya ang kanyang pamilya na i-oversee ang kanyang mga negosyo na kinabibilangan ng franchise ng dalawang Elorde boxing gyms kung saan siya nagwo-workout at ng food business niyang Rufo’s Tapa.

RONWALDO, KINABOG SI COCO

Wagi sina Ronwaldo Martin at ang kapareha niyang si Hasmine Killip bilang best actor at best actress sa katatapos na 2017 Harlem International Film Festival para sa Cinemalaya movie ni Eduardo Roy, Jr. na “Pamilya Ordinaryo” (Ordinary People).

Ito ang ikalimang award ni Killip para sa naturang pelikula. Nanalo rin siya bilang best actress sa Asia Pacific Screen Awards (APSA), Hanoi International Film Festival, Oporto International Film Festival at Special Jury for Performance sa London East Asia Film Festival.

Maaalalang nagwagi rin siya ng best actress award sa Cinemalaya last year kung saan kinabog niya sina Nora Aunor, Pokwang at Barbie Forteza sa acting derby.

Ito naman ang kauna-unahang international acting award ni Ronwaldo.

