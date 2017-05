Rocco, insecure kay Alden?

WAS Rocco Nacino’s social media account really hacked? That’s the $64 question that’s roiling in the minds of the netizens these days.

Basing from his Twitter post last May 23, Rocco said that someone did attempt to hack his social media account.

He was not emphatic which social media account it was but basing from the thread of his Twitter post, it could be presumed that it was his Instagram account.

Rocco says: “Huh? Whats happening? I think i have to change my password. Stop trying to hack my account you bastards.”

But some netizens cried it was baloney. Timing naman daw kasing before his Twitter post, he was seen liking an Instagram post with some negative comments on Alden Richards.

Karamihan sa mga skeptical na na-hack ang account ni Roco ay mga AlDub fantaics.

According to them, imposible raw na ma-hack ang account ni Rocco for the simple reason that it was verified.

But according to a website boostlikes.com, hindi assurance ang verification badge para hindi ma-hack ang isang Instagram account.

“All it does for this network is make it easier to identify you as being you, rather than someone who shares your name or who is impersonating you.

“It’s just an icon, and carries no special powers, access, or security.

“Verification won’t make it any harder to hack or access your account, nor does it give you access to any special tools like Pinterest’s does.”

Bukod sa pag-like sa nabanggit na post, it’s been reported that Rocco has some incriminating Instagram post.

Of course may mga fans rin si Rocco na nag-alala para sa kanyang concern.

So far, deadma si Rocco sa mga nagpost ng comment tungkol sa kanyang Twitter post.

Looking back, parehong part ng StarStruck V ang dalawang aktor. Rocco emerged as the Second Prince, whereas Alden went as far Top 60 lang.

SECRET ADMIRER NI KRIS BERNAL, KINUNTSABA ANG INA?

Mas lalo na kami naintriga sa kung sino ba talaga ang nagbigay ng bonggang flower arrangement kay Kris Bernal nung birthday niya.

Balita kasi namin napakamasugid daw nito to the point na kinuntsaba pa niya pati ang mommy ni Kris. Kinwento ito ng Impostora lead star nang makakwentuhan namin siya kamakailan.

“Nagulat ako, pero kinilig din ako. ‘Yung mom ko kasi, pagdating sa ganyan, alam din niya kasi na mababaw lang din ako, lalo na pagdating sa flowers. Talagang sinuportahan niya ako,” kwento ng Kapuso actress.

SUNSHINE DIZON AT RYZA CENON, HIHINGI NG TULONG KAY TATA LINO

Timeout muna sa bangayan sina Emma at Georgia ng Ika-6 Na Utos dahil this Friday, bibisitahin nila ang masayang barkadahan ng Bubble Gang.

Balita pa namin, hindi lang basta pag-bisita ang gagawin nila dito dahil hihingi sila ng tulong mula kay Tata Lino na siyang mahilig magbigay ng double meaning advices! Ang advice kayang ito ng ermitanyo ang magpapa-cease fire sa dalawa for good?

‘Wag palampasin ang all-out tawanan hatid ng Bubble Gang ngayong May 26 after Meant To Be sa GMA!

KATRINA HALILI, PINAGHAHANDAAN NA ANG CATFIGHT KAY JACLYN JOSE

Feel na feel ko ang mga kaganapan sa Kapuso afternoon series na D’ Originals kaya naman hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis sa recent Instagram post ni Katrina Halili kung saan nagpapa-back massage raw siya bilang “paghahanda” niya sa catfight nila ni Josie (Jaclyn Jose) sa nasabing series.

Nakakaloka, Kat, huh! Naiinis na kasi kami sa karakter niya as Yvette dahil masyadong eksenadora at napaka-loud. Hindi man lang mahiya dahil nabulgar na isa siyang kabit. Mabuti na lang, hindi nagpapadaig si Josie!

Pero dahil iba talaga ang ugali nitong si Yvette, may chance pa kayang maayos nina Lando (Jestoni Alarcon) at Josie ang nasira nilang pamilya?

VIDEOKE SESSON NI MAINE WITH HER FRIENDS, GINANAP SA BAHAY NI SEF?

Kalat na ngayon ang chikang nag-videoke si Maine Mendoza at ang mga katropa niya sa soap na Destined To Be Yours na sina Sheena Halili and Juancho Trivino sa bahay supposedly ni Sef Cadayona.

Kitang-kita ang bonding nila sa living area ng isang bahay, base sa larawan ni Sheena, na nakaupo sa sofa, at ni Juancho, na nakatayo sa isang sulok malapit sa bintana.

‘Di nabanggit kung sino ang may-ari ng bahay at hindi rin kasama si Sef sa Instagram stories ni Maine.

But some netizens have the hunch that the bonding session was held at Sef’s house.

Mayroong startling similarities kung saan nag-videoke sina Maine sa appearance ng bahay nina Sef na kuha sa April 22, 2016 episode ng GMA-7 lifestyle show na Dream Home.

Napuna ng mga curious onlookers na pareho ang divider na nasa likod ni Sheena at sa divider ng sala at kitchen ni Sef. Even the sofa where Sheena was seated was identical to the sofa at Sef’s abode.

Identical din ang ceiling panel sa kuha ni Juancho mula sa Instagram ni Maine. Kaya naman sina Sheena at Juancho ang kasama ni Maine ay dahil sa sila ang tropa sa out-of-town taping ng Destined to Be Yours.

What a coincidence. Si Juancho at ang non-showbiz girlfriend nitong so Cheska Mendiola was also seen in the company of Sef. Tropa rin kasi sina Juancho at Sef sa gag show nilang Bubble Gang.

Anyway, mixed reactons ang mga fansitas sa Instagram post ni Maine. May natutuwa pero higit na marami ang naiimbierna.

Looking back, the issue linking Maine and Sef came out sometime in January 2017.

Binigyan rin ng malisya ang pag-like ni Maine sa Instagram post ni Sef pati na rin ang pag-follow sa Instagram ni Sef ng utol niyang si Coleen Mendoza.

