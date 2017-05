SA WAKAS, 3 DEKADA: PAG-ASA

SALUDO tayo sa ginawang pagbisita at pagtaya ni nina Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief of Staff Edgar Ano at iba ng mga opisyal ng bansa kung ano-ano ang mga dapat unahin na itayo at ayusin sa munisipyo ng PAG-ASA, Palawan.

Matapos ang panawagan natin sa radyo at diyaryo sa loob ng TATLONG DEKADA, sa wakas, mukhang matutupad na ang halos nawawala natin na PAG-ASA.

Isa lamang ang misyon nina Secretary Lorenzana, COS Ano at mga kasama nila sa pagtungo sa munisipyo ng PAG-ASA.

Alamin ang mga prayoridad na dapat itayo, ayusin ang isulong para sa interes ng bansa at mamamayan doon.

Muli, hiniling natin noon, TATLONG DEKADA na walang humpay ang pagpapatibay ng paliparan, pagtatayo ng matibay na daungan, cold storage, matitibay na istrakturang tirahan-depensa ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya at mismong mamamayan na matagal nang nakatira sa isla ng Pag-asa.

Hangad din natin ang pagpapatayo ng tirahan para sa mga turista, lokal man o dayuhan. Higit sa lahat, bigyan ng ayuda ang mga kababayan natin ng kumpletong bangkang de-motor at makabagong gamit pangisda.

Pwede ring lumahok ang Department of Agriculture na bigyan ang mga kababayan natin ng mga alagaing hayop at mga kauri nito pati na mga buto ng gulay at punong gulay.

Salamat kay PANGULONG RODRIGO ROA DUTERTE sa kanyang utos na patibayin ang moog sa PAG-ASA. Hindi niya nais na gawin itong tanggulang-isla kundi bilang isang lehitimong bayan ng lalawigan ng Palawan.

Gusto ni Pangulong DUTERTE na maging pangunahing tourist destination ang PAG-ASA at mga kalapit bahura at mala-isla para makatulong s kabuhayan ng mga tao doon.

Mangyayari iyan at matutupad. Kahit ano pang gawin na pananakot ng China katulad ng ginawa nila paglipad sa himpapawid sa grupo ni Secretary Lorenzana, sinagot niya ang mga Chinese ng “lumilipad kami sa aming teritoryo!”

Sa wakas, matapos ang panawagan at sigaw natin sa mga nagdaang administrasyon matapos ang tatlong dekada, matutupad na ang ating hiling para sa mamamayan ng PAG-ASA!

Naiiyak tayo sa tuwa. Nag-aalsa ang ating dibdib sa ligaya. Nag-uumapaw ang kagustuhang makatungo tayo roon nang walang inaalalang takot sa masamang panahon o paghihigpit ng kolonyal na China.

Maraming salamat, Pangulong DIGONG! Sa wakas, matapos ang 3 dekada, kitang-kita na ang PAG-ASA! BALETODO/ED VERZOLA

