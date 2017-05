SALUDO SA OBRERONG PINOY

ANG May 1 ay Labor Day. Araw ng mga manggagawa, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa maraming bansa sa mundo ipinagdiriwang ang May 1 bilang Labor Day.

Mula pa noong unang idineklara ang May 1 bilang Araw para sa manggagawa noong 1913 ay ganoon pa rin ang marami sa mga isyu.

Hanggang ngayon ay pareho pa rin ang alingawngaw ng mga pangarap at hinaing – sapat na sahod, tamang pagtrato, tamang oras para sa pagtatrabaho at sapat at nararapat na mga benepisyo.

Kaya sa nagdaang araw at kahit ngayon ay isipin natin ang ating mga manggagawa.

Ang mga Pinoy na sa araw-araw ay bumabangon at nagbabanat ng buto para magmaneho ng pampublikong sasakyan o magtinda sa palengke. Nagtatanim naman ang mga magsasaka at nag-aani ng ating pagkain at nagwawalis sa kalsada ang iba. May nurses at doctors sa ospital, mayroon din sa banko at may mga public servant na nasa local at national government offices. May mga law enforcer, tubero, electric lines men, kasambahay, OFW at marami pang iba.

Sila ang mga manggagawang Pinoy na kasama nating lahat at katulong para panatilihing nakatayo ang ating bansa at masuportahan ang kinabukasan ng Pilipinas.

Bigyan natin ng pagpupugay ang ating mga laborer, tayong lahat ay mga laborer, hindi lang ngayong May 1, kundi sa lahat ng pagkakataon.

Pero dahil May 1 na Araw ng mga Manggagawa, mas dapat natin bigyang-pansin ang mga isyu na mula pa noon ay itinutulak na ng ating mga manggagawa.

Sapat nga ba sa isang payak na pamilya ang minimum wage o nababantayan ba ang karapatan ng mga manggagawa?

Ano pa ba ang magagawa ng estado para naman maging mas malakas at may kakayahan sila na gawin ang kanilang trabaho na tayong lahat naman ang nakikinabang?

Kaya ang pakiusap namin mula sa Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP), sa susunod na makakita tayo ng mga nagra-rally na mga manggagawa, o makarining ng balita tungkol sa kanila ay bigyan natin ng konting panahon para isipin at pag-aralan ang isyu.

Pero dapat lang din na bigyang-pansin ang parehong panig – ang panig ng laborers at ng employers – dahil ang tagumpay at ikaaayos ng lahat ay nadadala sa ligal at mahusay na pag-uusap.

Mabuhay ang mga manggagawang Pinoy!

Saludo ako sa inyo. Mabuhay ang Pilipinas! Salamat po. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

