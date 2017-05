Sec. Aguirre pinaiimbestigahan sa Kamara

MAHAHARAP sa isang imbestigasyon ng Kongreso si Justice Secretary Vitaliano Aguirre.

Ito ay matapos maghain ng resolusyon si Sulu Rep. Munir Arbison upang imbestigahan ang diumano’y pambabraso ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa isang piskal upang buhayin ang nadismis na nitong kaso noong 2010.

Ito ay kaugnay sa kasong inihain ni dating Sulu Governor Abdusakut Tan laban kay Munir sa pagsasabing ito ang utak ng nasabing pambobomba.

Sa pamamagitan ng House Resolution 1014 ay nais ni Arbison na imbestigahan ng House Committee on Justice ang lantarang pagpabor umano ni Aguirre sa kaniyang dating kliyente na si Tan.

Ayon sa kongresista, bago naging kalihim ng Department of Justice si Aguirre ay nag-abogado ito kay Tan.

Sa isang press conference sinabi ni Arbison na “his (Aguirre) actions and conducts grossly violate existing laws like Graft and Corrupt Practices Act and violations of the conduct governing lawyers.”

Hinala ng kongresista nais siyang resbakan ni Tan sa pamamagitan ni Aguirre upang buhayin ang kaso dahil pinipitpit ng mga ito ang piskal na nagpasabi na ng kaniyang inhibition sa kaso.

Ang ipinagtataka ni Arbison kung bakit biglang binuhay ang kaso samantalang nagkaayos na sila ni Tan noong 2013 elections ngunit muli aniyang umasim ang kanilang relasyon nang suportahan niya si ARMM Governor Mujiv Hataman noong 2016 elections.

Isang audio clip din ang natanggap ng kampo ni Arbison na diumano’y nagpapatunay ng pambabraso ni Aguirre sa piskalya na ngayon ay naka-sumite na sa committee on justice. MELIZA MALUNTAG

