Sen. Cayetano, opisyal nang DFA secretary

BAHAGI na ng official family ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Senador Alan Peter Cayetano matapos na matagumpay na makalusot sa butas ng karayom ng Commission on Appointments (CA).

Opisyal nang kalihim ng Department of Foreign Affairs (DFA) si Cayetano.

“Secretary Cayetano is a welcome addition to the President’s official family,” ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella.

Bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations of the 17th Congress, iniakda at nagsilbing co-sponsored si Cayetano ng panukalang batas na nagpapalawig sa validity Philippine passport nang hanggang 10 taon.

Bukod pa sa siya ang nagpalabas ng resolusyon na naglalayong pagsabayin ang ratification/accession sa Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Philippine-Japan Agreement on Social Security, at Paris Agreement on Climate Change.

“Secretary Cayetano’s experience and legal acumen shall enrich the leadership of the Department of Foreign Affairs (DFA) and promote and enhance our international relations with the countries of the world,” ani Usec. Abella.

Nauna rito, inabot lamang nang dalawang minuto ang pagsalang ni Senador Cayetano sa CA confirmation hearing at agad itong nakumpirma bilang bagong kalihim ng DFA.

Binigyan lang ng pagkakataon ni CA committee on foreign relations chirman Sen. Panfilo Ping Lacson si Cayetano na maglahad ng kanyang opening statement kung saan niya idinetalye ang kanyang mga accomplishments bilang mambabatas at public servant.

Walang miyembro ng komite ang nagtanong pa kay Cayetano at wala ding tumutol ng isulong ni Congressman Rubito Albano ang pagkumpirma sa appointment nito.

Mamayang ala-una ng hapon ay sasalang si Cayetano sa CA plenary para pagtabayin ang kanyang kumpirmasyon bilang DFA Secretary.

Ayon kay Senate Majority Leader Tito Sotto III maaari ng simulan ni Cayetano na gampanan ang bagong trabaho bilang Kalihim ng DFA. KRIS JOSE

