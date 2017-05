Serious illegal detention case ni Napoles, ibinasura na

BINALIKTAD ng Court of Appeals (CA) ang paghatol sa umano’y pork barrel scam mastermind na si Janet Napoles sa kasong serious illegal detention na isinampa ng kanyang dating aide at kamaganak na si Benhur Luy.

Sa isang desisyon na may petsang Mayo 5, ipinagkaloob ng CA Twelfth Division ang apela ni Napoles, na nagresulta sa pagbasura sa April 2015 ruling ng Makati City Regional Trial Court Branch 150.

Ayon sa CA, hindi naestablisa ng prosekusyon ang pruweba ng krimen sa pagngunguso kay Napoles bilang “malefactor responsible”.

Magkagayunman, mananatili si Napoles sa kulungan dahil may nakabinbin siya na kasong plunder at graft sa Sandiganbayan na may kaugnayan sa pork barrel scam, o ang umano’y systematic misuse ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) ng mga mambabatas.

Si Napoles at ang kanyagn kapatid na si Reynald Lim, ay inakusahang sa pagdetine kay Luy mula December 20, 2012 hanggang March 22, 2013 para mapigilan nitong maibunyag ang modus operandi ng negosyante sa maling paggamit ng PDAF allocations sa pamamagitan ng mga ghost projects.

Itinannggi ni Napoles na ikinulong niya si Luy at sinabi na ang kanyang personal assistant ay dumalo sa spiritual retreat kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban dito dahil sa umano’y pagnanakaw ng P300,000 at pagkakautang ng mahigit sa P5-million nang walang paalam sa kanya.

Nasentensyahan si Napoles ng reclusion perpetua, o 20 taon at 1 araw hanggang 40-taong pagkakakulong habang si Lim naman ay nananatiling nakakalaya at hindi naia-arraign. BOBBY TICZON

