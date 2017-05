Sinisipag na naman si Angel!

ANGEL LOCSIN is definitely back! Medyo matagal ding “namahinga” si Angel sa pelikula at telebisyon. And since okey na ang kanyang health at siguro nagsawa na rin sa kapapahinga, super sipag naman siya magtrabaho ngayon.

Bongga naman ang unang appearance niya on TV dahil sa special episode na ginawa niya para sa “Maalaala Mo Kaya.” Napapanahon and very challenging ang role niya bilang isang Muslim.

Pinapakita na rin ang mga eksena niya para sa bagong primetime show sa ABS-CBN na “La Luna Sangre” kung saan niya John Lloyd Cruz na nakatambal niya sa “Imortal” couple of years ago.

Pero bago ‘yan, nagpakitang-gilas muna ulit sa pagarte si Angel sa huling two episodes tungkol sa mga ina bilang month long presentation ng “Maalaala Mo Kaya” for Mother’s Day.

Ipinalabas ang unang bersyon ng kwento tungkol kay Dimples Romana na nawalan ng anak last two Saturdays ago (May 20). At nu’ng Sabado, inilahad naman ni Angel (Samina) ang side niya kung bakit dinala niya sa Mindanaop ang anak ni Dimples (Idai) na parang isang tunay na ina ang pagkalingang ginawa ni Angel sa mga bata.

Puring-puri ang performance ni Angel sa “Maalaala Mo Kaya” kung saan gumanap naman bilang younger sister niya si Jane Oineza (Aisah) gaundin sina Raine Salamante, Yesha Camile, Karen Timbol, JM Gacayan, Miguel Vergara, Alex Medina, Nikka Valencia and Mara Lopez sa direskyon ni Dado Lumibao at sinulat nina Benson Logronio and Arah Jell Badayos.

After her episode sa MMK, mapanonood na si Angel sa “La Luna Sangre” and then, baka mag-start na siyang mag-shooting naman ng pelikula. Hindi lang naming sure kung uunahin niya ang movie with her former loveteam na si Richard Gutierrez or with James Reid.

—oooOooo—-

Nag-break sandali sa pagti-taping ang action star na si Robin Padilla sa unang teleserye niya with Jodi Sta. Maria and Richard Yap, ang “Sana Dalawa Ang Puso Ko” sa direksyon ni Rory Quintos.

Isa si Robin sa mga celebrities na kasama sa grupo ni Presidente Duterte na nagpunta sa Russia. Possible na pagbalik niya from Russia sumalang ulit siya sa taping sa serye nila ni Jodi and Richard.

Prior to “Sana Dalawa Ang Puso Ko,” we heard na inalok din si Robin na umapir sa “Ang Probinsyano” ni Coco Martin. But according to our source, tinanggihan daw ‘to ni Robin.

Maybe hindi raw feel ni Robin ang role na inaalok sa kanya.

True kaya ‘to? SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

