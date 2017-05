SSS, nagbukas ng mas malaking mga opisina sa ilalim ng bagong pamunuan

Patuloy ang Social Security System (SSS) sa pagpapalawig ng serbisyo nito sa ilalim ng bagong administrasyon matapos buksan at pagandahin ang 18 sangay nito sa loob lamang ng limang buwan sa pamamahala ni President at Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc.

“Kasabay ng pagdami ng mga miyembro ng SSS ang aming pagtupad sa layunin na magkaroon ng mas mataas na panuntunan sa pagbibigay ng mas maginhawa at maaasahang serbisyo sa ating mga miyembro at kanilang mga benepisyaryo,” sabi ni Dooc.

Mula Nobyembre 2016, binuksan ang tatlong sangay ng SSS sa Ilagan, Isabela; Ortigas Avenue, Quezon City; at Binondo, Manila. Samantala, apat na karagdagang service offices ang itinalaga sa Robinsons Lipa, Robinsons Tacloban, Montalban Town Center at One-Stop Government Center sa San Fernando City, La Union.

“Sa pagpili ng bagong opisina, pangunahing kunsiderasyon ang lokasyon dahil dapat ay madali itong puntahan. Kaya naman halos lahat ng aming mga bagong branch ay nasa mga pangunahing kalsada o nasa sentro ng komersyo at shopping malls dahil mayroong mga pampublikong transportasyon doon,” dagdag ni Dooc.

Inilipat na din ang 11 SSS branches sa mas malaking lokasyon kabilang dito ang; Novaliches, Masbate, Tacloban, Cauayan, Toril, Cainta, Pasig-Pioneer, Bogo, Toledo, Kalibo, at Mandaluyong.

“Sa pagtaas ng bilang ng mga transaksyon, kailangang palakihin ang mga opisina hindi lamang para mapabuti ang kalagayan ng aming mga empleyado kundi para madagdagan din ang mga pasilidad para sa aming mga kliyente gaya ng members’ assistance desk, tellering services at physical examination center. Mahigpit an gaming pagsunod sa mga probisyon ng ARTA o Anti-Red Tape Act,” paliwanag ni Dooc.

Nais ng SSS na magkaroon ng karagdagang 18 branches at service offices ngayong taon. Mula Disyembre 2017 ay may 167 sangay ang SSS sa buong Pilipinas—48 ay nasa National Capital Region (NCR), 61 sa Visayas a 31 sangay sa rehiyon ng Mindanao.

May 20 foreign offices ang SSS na naka-base sa Brunei Darussalam, Hong Kong, Kaohsiung, Macau, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom, Milan at Rome sa Italy, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Abu Dhabi at Dubai sa United Arab Emirates (UAE), Al Khobar, Jeddah at Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia (KSA) at San Francisco, California.

May klasipikasyon ang mga sangay ng SSS ay bilang small, medium at large batay sa bilang ng transaksyon, halaga ng koleksyon at bilang ng employer accounts. Mula Disyembre noong nakaraang taon, may 103 small, 44 medium at 20 large branch offices sa buong bansa.

“Kasabay ng pagpapaunlad ng web-based facilities ay ang pagtatayo ng branch offices dahil batay sa aming pag-aaral, karamihan sa aming mga miyembro ay gusto pa din ang direktang pakikipag-ugnayan sa SSS. Mula sa pagpapaigting ng presensya ng SSS sa mga lungsod at bayan, inaasahan naming makahikayat pa ng mas maraming mga manggagawa na maging aktibong miyembro ng SSS,” sabi ni Dooc.

loading...