Summer Trip ng Meant To Be Boys, Nakakabitin!

NABITIN kami sa hiking na ginawa ng Meant To Be boys na sina Ken Chan, Jak Roberto, Addy Raj at Ivan Dorschner sa 3 Days of Summer ng GMA News & Public Affairs. After kasi naming mapanood ang pag-akyat nila sa Mt. Ulap sa Benguet, parang gusto na rin naming sumama at makipagkulitan sa kanila.

Idagdag mo pa ang bentang-benta mga hugot lines ng bawat isa dahil relate na relate talaga kami! Hindi rin kami pinatulog sa kilig overload na dinala ng JEYA boys sa amin. Naku, they are definitely our #barkadagoals! Mabuti na lang may second part pa ito this coming Sunday (May 14) sa Sunday Night Box Office ng GMA 7.

Pamilya ni Kris Bernal, suportado ang kanyang pagpapaseksi!

Kung kami lang ang mga basher ni Kris Bernal, titigilan ko na siya because sa nakikita ko she’s just getting stronger.

In fact, nalaman namin na kahit ang pamilya ng Impostora star ay 100% ang suportang ibinigay sa kanya dito.

Shinare ni Kris sa kanyang Instagram post kung gaano kaimportante ang role ng kanyang pamilya dito, “My family was highly involved about the whole thing, especially about how far should/could I go. Photos released were meticulously handpicked and approved by them.”

Ang payo namin sa bashers ni Kris, kalma lang at abangan na lang nila ang aktres sa upcoming series nito na Impostora kasama ang Kapuso hunk na si Rafael Rosell. Good luck and congrats, Kris!

Mulawin vs. Ravena, nakakikilabot ang ganda!

Goosebumps ang nafeel namin nang mapanood ang teaser plug ng Mulawin vs. Ravena recently. Ginulat kami sa special effects na ipinakita dito. Idagdag mo pa ang star-studded cast na mapapanood sa sequel.

Excited kaming makita ang paglipad ni Gabriel na gagampanan ng Drama King na si Dennis Trillo.

Nakakabitin ang patikim na ito ng GMA Network sa amin! Ano nga kaya ang magiging takbo ng istorya? Sana ay magsimula na ito!

Rocco Nacino, sosolohin daw si Sanya Lopez sa Canada!

Isa sa mga gusto naming magkabalikan talaga ay ang loveteam nina Sanya Lopez at Rocco Nacino ng Encantadia.

Kaya naman nang i-share sa amin ni Rocco ang nalalapit nilang pag-alis papuntang Canada para sa isang GMA Pinoy TV event, agad kaming nabuhayan ng loob!

Inamin din ng Kapuso actor sa amin na ganito rin ang nararamdaman niya.

Aniya, “Oo naman, excited ako kasi apart from work, at least this time makakapag-bonding kami ni Sanya at magkakapagkwentuhan.”

Samantala, nagpapasalamat din ang binata sa lahat ng dumalo sa kanilang thanksgiving event kasama ang cast ng upcoming telefantasya ng Kapuso Network na Mulawin vs. Ravena na naganap recently sa Enchanted Kingdom sa Laguna.

Balita pa namin ay well-attended daw ito dahil ayon sa pamunuan ng nasabing theme park, lumampas daw sa expected head count nila ang dumagsa sa kanila nang araw na iyon. Hindi naman kagulat-gulat ito! With that, congratulations sa lahat!

Tom Rodriguez at Carla Abellana, balik pagpapakilig na!

The long wait is finally over para sa fans ng celebrity couple na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana dahil balita namin ay nalalapit na ang pagsisimula ng kanilang upcoming series na I Heart Davao.

Patunay nito ang maraming BTS photos ng dalawa kung saan super sweet ang mga ito sa set ng nasabing show sa Davao.

At kung ang title ang pagbabasehan, mukhang maraming scenes ang magpapakita sa kagandahan ng nasabing lugar.

Ang mga netizen, sabik na sabik na rin na mapanuod uli ang dalawa. Looking forward kami sa pagpapakilig na gagawin ng TomCar dahil sa nasagap naming chika, romcom ang ginagawa nilang series na eere sa GMA Telebabad.

Very different ito sa huli nilang pinagsamahang serye na My Husband’s Lover. Si Carla, napatunayan na ang galing sa romcom after the very successful primetime show niya na Because of You.

Si Tom naman, markado na rin sa galing sa pag-arte sa huli niyang dramang Someone To Watch Over Me.

Sa mga photos na nasilip amin sa social media, nakita rin naming na kasama sa cast ang Kapuso hunk na si Benjamin Alves. Ano kaya ang role niya?

May love triangle kayang mamumuo sa lanilang tatlo? Yan ang dapat nating abangan! ON THE SET/ NOEL ASINAS

loading...