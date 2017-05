Suplay ng tubig, ilaw sa pabahay sa Davao, tiniyak

TINIYAK ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may suplay ng tubig at kuryente sa housing project na lilipatan ng mga residente ng Tugbok sa Davao City.

Sa isinagawang groundbreaking ceremony ng Biyaya ng Pagbabago Housing Project Km. 22, Brgy. Los Amigos Tugbok Dist., Davao City ay pinakiusapan naman nito ang mga taong ookupa ng nasabing unit na huwag ibenta ang igagawad na unit.

Idadadan aniya niya sa lottery ang paggawad ng mga housing unit sa mga residente.

Sinabi pa rin niya na sa loob ng 18 buwan ay matitirhan na ang ‘ Biyaya ng Pagbabago Housing Project’.

“I hope this project will go along way to help Filipinos,” ayon kay Pangulong Duterte.

Sa kabilang dako, pinasaringan naman nito ang NPA na itinigil na ang pag-atake at sa halip ay makiisa sa kaayusan at kapayaan sa bansa.

Sinabi pa nito na hangga’t hindi pumipirma si Communist Party of the Philippines (CPP) founding chair Jose Maria Sison sa bilateral ceasefire ay tuloy ang operasyon ng tropa ng sundalo laban san pa.

Ang pangako naman nito kay Joma Sison ay hindi niya ipaaaresto sa oras na bumalik ng bansa lalo pa’t may sakit.

Sinabi pa niya na ang buwis ng bayan ay ibabalik niya sa bayan at hindi aniya niya papayagan ang korapsyon sa ilalim ng kanyang liderato.

Tinuran pa niya na kailangan lamang na masawata ang illegal na droga na bumibiktima sa mga kabataan dahil sa pagtanda aniya ng mga magulang ay ang kanilang mga anak ang mag-aalaga sa mga ito.

Aniya, ang mga magulang aniya ay hindi nagrereklamo sa kanilang mga sakit dahil ayaw ng mga ito na makadagdag pa sa problema ng kanilang anak.

“Ayoko mabalita na sa panahon ko, the Philippine deteriorated because I do not do anything,” diing pahayag nito.

Samantala, muling binalaan nito ang mga durugista na magbagong-buhay na dahil kukunin niya ang mga atay nito at kanyang isasawsaw sa suka.

“Ganyan ako kagalit sa droga,” anito. KRIS JOSE

