SUPT. DOMINGO NG MPD IPINAGTANGGOL NI BATO

HINDI ako nagtaka kung bakit ipinagtanggol ni Philippine National Police Dir. Gen. Ronald “Bato” dela Rosa si Manila Police District Police Station 1 (MPD – PS 1) Supt. Robert Domingo kahit na may nagawang krimen laban sa 12 indibidwal.

Bilang hepe ng MPD – PS 1, hinayaan ni Domingo na makulong ang 12 katao sa loob ng isang linggo nang hindi isinulat ang kanilang pangalan sa blotter o kinasuhan kaya.

Ang kanilang pagkakakulong nang walang kaso ay illegal detention at kidnapping, kaya may nagawang krimen na tahasang mali.

Ngunit ipinagtanggol ni Dela Rosa, dahil ayon sa kanya, walang nagawang masama si Domingo.

Kabaligtaran ito sa desisyon ni National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Oscar Albayalde na sinibak kaagad sina Domingo, Senior Inspector Edwin Fuggan (hepe ng MPD – PS 1/Drug Enforcement Unit), at 12 pang pulis.

Pinaiimbestigahan na ni Albayalde sina Domingo, Fuggan, at iba pa. Hindi nakagugulat ang desisyon ni Dela Rosa dahil pabor na pabor ito sa mga palpak na pulis.

Tingnan ninyo ang ginawa ni Dela Rosa kay C/Supt. Joel Coronel – bukod sa itinaas ng ranggo si Coronel sa chief superintendent mula sa senior superintendent noong Enero, pinanatili pa ito ni Dela Rosa sa pagiging hepe ng MPD sa kabila ng mga kapalpakan nito.

Ang mga kapalpakan ni Coronel ay nagkaroon ng 10 insidente ng “tokhang-for-kidnapping” sa Maynila nitong 2016, ayon kay Movement for the Restoration of Peace and Order (MRPO) na pinamumunuan ni Teresita Ang-See at hindi pagpapasara sa iligal na pasugalan sa Quiapo na pinasabugan nitong Biyernes na 14 ang malubhang nasugatan.

Kung ganito si Dela Rosa, hindi magkakaroon ng pagbabago sa PNP. Tiyak, lalong lalakas ang loob ng mga palpak na pulis tulad nitong si Chief Inspector Dave Mahilum ng Manaoag, Pangasinan.

Si Mahilum ay hindi umaaksyon laban sa mga iligal na sugal sa Manaoag tulad ng talamak na drop ball ng mga Iabasan.

Ang nangyayari, ang mga mamahayag at kolumnista na binabatikos ang malawak na iligal na pasugalan ng mga Ibasan ang siyang ipinahuhuli ni Mahilum.

SIMULA NA NG LIBRENG ANTI-RABBIES VACCINATION SA CALOOCAN

Nitong Mayo 2 ay pinangunahan ni Mayor Oscar “Oca” Malapitan ang proyektong “Free Anti-Rabbies Vaccination” ng pamahalang lungsod ng Caloocan.

Ang layunin ng administrasyon ni Mayor Malapitan ay upang matiyak na ligtas ang mga mamamayan ng lungsod sa rabbies ng aso.

Gayundin, mahalaga kay Mayor Malapitan ang responsableng pagmamay-ari ng alagang hayop. BADILLA NGAYON/NELSON BADILLA

loading...