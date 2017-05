SANA’Y matuldukan na ang issue ni Senator Tito Sotto. Nakapag-sorry na siya in public hindi lang kay Sec. Tagiwalo kundi sa lahat ng mga single mom na naano. Meron pa rin kasing nagkokomento sa social network at isinusulat din naman ng mga reporter.

Tama na. Magtrabaho na tayong lahat huwag ipokus rito kay senador. Mag-focus na lang tayo sa ating trabaho.

Ang sabi pa ng pambansang movie fan na si Aling Rosenda na isa ring single mom, dapat iisipin muna ang sasabihin bago ibuka ang bibig para walang gulo at masasaktan. At siya rin ay biktima pero ayaw niyang sumawsaw sa isyu. Ang iba naman kasi sobra ng over acting lalo na iyong mga artista na papalaos na at laos na rin ay sumawsaw pa rin para lang magkaroon ng publicity at baka may makaalaala na producers at kunin sila ulit.

Hinahangaan niya ang dalawang artista na sina Jennylyn Mercado at iyong isa raw na may anak kay Dennis Trillo ay walang mga comment tungkol sa mga naano lang. Humanga siya rito dahil ayaw daw ng sawsawan at minabuti na lang na manahimik at baka kung saan pa mapunta ang usapan at baka mawalan na ito ng katapusang isyu.

-0-

Kung napapansin ng mga tagahanga at tagasubaybay ng guwapo at sexy theater and film actor na si Jonas Gruet na tahimik ang career nito dahil matagal-tagal ng hindi nila ito napanonood sa TV o sa pelikula.

Ang dahilan pala ay ayaw na muna niyang magka-conflict ang schedule niya sa filming kung tatanggap siya ng assignment sa pelikula at focus na muna siya sa entablado. Meron silang ginagawa sa ngayon kaya malaki ang kanyang preparasyon para rito sa teatro.

Magaling sumayaw at kumanta itong si Jonas Gruet at napasama na siyang magperform noon sa abroad. Ang sabi pa nga nitong mga beki niyang mga fans, sana raw mag-audition siya sa Miss Saigon at tiyak na makakapasa ito.

Okay na kay Jonas ang ganitong situation kapag walang ginagawang pelikula, meron namang entablado na siyang pinakagusto niya. Tuloy-tuloy ang acting walang patid. Wala siyang nabanggit sa amin kung ano ang title na ginagawa nila sa theater at tiyak kami na maganda ito dahil dito siya naka-focus muna. Okay rin ang gumawa siya ng pelikula basta walang conflict sa kanyang schedule. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

