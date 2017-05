Teen star binigyan ng P1M ng DOM!

ISANG teen star buhat sa isang sikat na movie outfit ang kailangan ng malaking pera para sa kanyang ama na may sakit. Halos lahat ng taping raket ay ginagawa na niya pero kapos pa rin talaga. Siya kasi ang breadwinner ng pamilya kaya ganoon ang kayod niya para maibigay ang lahat ng luho at pagpapagamot sa ama niya na may malubhang sakit. Kaya naman nang may lumapit sa kanya sa shooting ng show niya sa isang sikat na telebisyon na mayamang DOM at type siya, sa umpisa ayaw niyang kausapin ang rich DOM.

Pero kailangan kasi niya ng malaking halaga para mapaoperahan ang ama niyang may sakit kaya ayon, kinausap na rin niya nang pakilala siya ng staff ng isang show sa isang malaking TV network.

Sa usapan pa lang, binigyan na ng check si teen star na mahal ang pamilya ng P1-milyon. Kwentuhan pa lang ‘yon ha! Kaya nagulat ang staff na nagpakilala kay teen star sa rich DOM na mabait naman teen star at nagbigay ng malaking halaga.

Pero hindi natin nalaman kung nakarating ba sa kama ang rich DOM at teen star kasi yung isang staff ng show ibinitin ang kwento!

Mga Dabarkads natin from GMA News and Public Affairs ang maglalaro ng Jackpot En Poy mamaya! Connie Sison, Luane Dy, Rhea Santos at Nelson Canlas.

Pandagdag-puhunan sa business. Congratulations Dabarkads Mary Rose! Para po sa inyo ang hatid naming pasalubong. Ganyan magbigay ang number one noontime show, Eat Bulaga, sa mga kababayan nating Pilipino. Kaya tutok kayo lagi sa EB, mula Lunes hanggang Sabado, sa GMA 7 lang po!

Walang duda simula ng maging endorser ng Yaya Clean Detergent Powder si Dovie San Andres ay lumakas talaga ang benta ng nasabing produkto. May dalang suwerte talaga si Dovie. Sa Oktubre 7, si Dovie ang magra-raffle ng grand prize na 10,000 pesos, 3,000, 2,000 at limang flat iron na gagawin sa Brgy. Sagad, Pasig City sa ganap 4:00 ng hapon.

Verbo of God 2nd year anniversary. Theme “salvation is here” and to be held at CAA Elementary School, Main, May 7, 2017. H

ead pastor Gabriel A. Quebec and Jemma Christina A. Erasquin with special guest speaker Rev. Ricardo Bhoy Manlapaz and Sen. Emmanuel “Manny” Pacquiao. PALABAN/GARY STA. ANA

