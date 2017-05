Tinanggihan ni Anne Curtis, tinanggap ni Iza Calzado!

KAYA naman pala tinanggihan ni Anne Curtis ang role sa Bliss na tinanggap naman ni Iza Calzado ay dahil sa mga nudity scene sa pelikula. Sabi nga ng mga nakapanood sa ginanap na press preview ng nasabing indie film, may frontal nudity ang bida at maging ang female supporting sa movie.

Kahit na sabihin pa ni Iza na may tricks na ginawa sa pagpapakita ng kaniyang nipple at kaselanan ay katawan pa rin ng actress ang ginamit at walang kinuhang dobol sa nasabing daring scene.

Kahit na anong palusot pa ang ipaliwanag ng mga namahala sa movie ay ang tunay na katawan pa rin ni Iza ang ipinakita at pampalubag loob na lang ang sinasabing tricks na ginawa para sa maselang parte ng actress.

Dapat daw ay ang supporting female actress na lang ang binigyan ng break sa nasabing indie film dahil walang takot itong magpakita ng hubad na katawan at walang angal na ginawa ang masturbation scene na walang dobol na kinuha.

Sabi nga ng mga nakapanood ng nasabing indie film kamakalawa ay wala sa naturang preview ang supporting female actress para ma-interview.

May eksena pa nga raw ito na bukod sa masturbation scene ay nilalamas pa nito ang malusog na boobs na walang ginamit na dobol, as in siya talaga ang gumanap na walang dayang ginawa.

Anyway, sana nga ay magka-interes ang moviegoer na panoorin ito sa mga sinehan na binigyan ng R-18 ng MTRCB.

Hindi nga pala mapanonood sa SM cinema ang nasabing indie film dahil R-16 rating lang ang puwedeng ipalabas sa mga SM Cinemas.

***

Nag-story conference na ang bagong serye ni Marian Rivera na The Good Teacher kung saan makakasama niya ang nagbabalik na si Ms. Helen Gamboa. Mapanonood ito sa primetime block ng GMA.

Naging very apologetic daw si Marian dahil for the first time ay na-late ito ng dating sa ginanap na story conference dahil sa pag-aalala sa kanyang anak na si Baby Letizia.

Nang papunta na raw siya sa story conference ay sinabihan raw siya na matamlay ang kanilang anak ni Dingdong Dantes. Alam daw niya na teething ang anak kaya bumalik siya ng bahay para siguruhin kung okey si Zia.

Sinabihan daw siya ng pediatrician ni Baby Zia na normal lang sa isang baby na maging matamlay kapag ganoon, saka lang daw nawala ang worry ni Marian at nagbalik na agad sa story conference.

Samantala, tuwang-tuwa si Marian dahil ang negosyo niyang bulaklak ay mabangong-mabango sa pang-amoy ng mga mamimili.

“@marianrivera: I humbly thank you for the prayers, encouragemt, patience, understanding and support to fulfill my dream of owning a flower shop. Salamat sa inspirasyon na nakukuha ko sa mga nakapaligid at naniniwala sa akin.

“Thank you to my husband for helping me make this dream business of mine a reality. Love you mahal! Thank you so much for patronizing Flora Vida by Marian. Our flower arrangemens are almost sold out.. For available arrangements please email me at FloraVidaByMarian@gmail.com@floravidabymarian,” say ni Marian.

***

Director na si Coco Martin at ang first directorial job niya ay ang pagsasapelikula ng Panday. Ipinagkaloob na rin kay Coco ang rights nito ng batikang director na si direk Carlo J. Caparas.

Ito’y ayon mismo sa Instagram ni Eric John Salut ng Dreamscape na si Coco ang magdidirek ng Panday at kung walang magiging problema ay isasali ito sa darating Metro Manila Film Festival sa December.

So, magso-solo si Coco sa MMFF at hindi niya muna makakasama si Vice Ganda para sa isang project na pang-MMFF. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

loading...