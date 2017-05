‘TRO BUSINESS’ TALAMAK DIN

KORAPSYON naman sa husgado ang tinuligsa ni Pangulong Duterte partikular na sa kaso ng Mile Long arcade property in Legaspi Village, Makati.

Being a veteran prosecutor or fiscal, naniniwala ako na alam ni Manong Digong ang kanyang sinasabi tungkol sa mga “suhulan” sa pag-iisyu ng mga temporary restraining orders (TROs).

At may suhulan din sa pagtanggi sa pag-isyu ng TRO!!!

“Ginagamit n’yo na negosyo, eh, na kung matalo, takbo kaagad. So there is the TRO, the project gets stalled,” banat ni Manong Digong sa Supreme Court and the Court of Appeals.

Nagpahayag ng pagkadismaya ang Pangulo dahil sa pagkakatengga ng order ng Metropolitan Trial Court decision sa Sunvar Realty Development Corporation na pag-aari ng Prieto at Rufino oligarchs na lisanin ang 2.9-hectare goverment property.

Inutos pa ng MTC Makati Br. 61 noong 2015 sa Sunvar na magbayad ng P478-million in unpaid rents ng sub-leased property ng gobyerno.

Malakas kasi sa nakaraang administrasyon ang Prieto-Rufino families na may-ari rin ng Philippine Daily Inquirer at madaling nakakuha ng TRO at injunction ang Sunvar.

Kung bumanat pa naman ang PDI sa news ganun-ganun na lang.

Ayun pala balasubas din ang may-ari!!!

Ang tanong pa: Ang lagay, e, magkano ba?

May katwirang ma-bad trip si Manong Digong dahil maging gobyerno ay nalulugi pala sa “TRO business!” DEADSHOT/ERWIN TULFO

