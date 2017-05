IPINAKITA ng mga chemist ang mga shabu na umabot sa 600 kilo na nagkakahalaga ng P6-bilyon matapos magsagawa ng raid ang pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs (BOC), National Bureau of Investigation (NBI), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Valenzuela City Police Station sa isang warehouse sa F. Bautista St., Brgy. Ugong at Aster St., Brgy. Paso de Blas, ng naturang lungsod. JOJO RABULAN