VMMC nakitaan ng paglabag sa RA 9153

HINDI lamang nanganib ang buhay ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa sakit niya na lumalala habang naka-hospital arrest kung di sa posibilidad na makulong kung nagkaroon ng sunog sa Veterans Memorial Medical Center (VMMC).

Lumabas sa ulat ng Commmission on Audit na nabigo ang VMMC na makatupad sa probisyon ng Republic Act No. 9153 o and Fire Code of the Philippines.

Batay sa 2016 annual audit report ng COA, ang VMMC ay nagkaroon ng seryosong paglabag sa Fire.

Ang VMMC ay tumatanggap ng pondo mula sa United States government bilang bahagi ng medical assistance sa mga beteranong Pilipino.

“This is an alarming situation especially in the hospital considering the evacuation and transfer of sick and immobile patients in times of emergencies,” ayon sa COA.

Apat na taong naka-hospital arrest sa VMMC si GMA habang naghihintay na dinggin ang kaniyang kaso sa plunder kaugnay ng umano’y maling paggamit sa P366 milyong intelligence at confidential funds ng Phiilippine Charity Sweepstakes Office.

Nitong 2016 ay tuluyan ng pinawalang sala ng korte suprema si GMA.

Bukod kay GMA ay nanatili rin sa VMMC si dating pangulong Joseph Estrada noong 2001.

“Measures against perils of fire and other emergencies are not in place, contrary to Rule 10 of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 9154, thus, exposing to danger the lives of personnel and patients as well as properties of VMMC,” banaggit pa sa COA report.

Sinabi rin sa ulat na kulang ang mga alarm systems at fire exits sa VMMC bukod pa sa nahaharangan ang ilan nito para sa dagliang paglabas ng mga posyente at empleado ng ospital sakaling magkaroon ng sunog.

“Every exit should be clearly visible,” batay pa rin sa ulat ng COA. MELIZA MALUNTAG

loading...