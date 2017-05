WANTED: DECISIVE PNP OFFICIALS

HINDI matatawaran ang pagsusumikap ng Pambansang Kapulisan para maayos na maisakatuparan ang kanilang sinumpaang trabaho – ang serbisyo sa bayan at mamamayan.

Subalit sa kabila ng iba’t ibang pamamaraan na naipakilala at nasubukan na, bigo pa rin ang liderato ng PNP na maabot ang ekspektasyon ng mapaghanap na madla.

Sa mahigit 160,000 na pulis, ‘di talaga maiiwasan na may mga ‘gagong miyembro’ kaya sa inis, ilang beses naghamon ng barilan at minsa’y napaiyak pa si Gen. Bato sa sobrang galit. Maging si Pang. Digong ay nagpakita na rin ng pagka-asar sa mga korap na pulis.

Matagal nang panahon na sa tuwing may bagong hepe ng pambansang kapulisan, mainit na palaging usapan ay reporma – ang baguhin ang PNP sa pamamagitan ng pagbura sa mga tiwaling miyembro. Pero hanggang ngayon, ang problema ay naririyan pa rin. Imbes na mawala, mas dumami pa yata ang loko-lokong pulis. Patunay ay ang kaliwa’t kanang krimen na sangkot ang kapulisan.

Pakiwari ng crime expert na ating nakausap, isa sa dahilan kaya nananatili ang pamamayagpag ng mga scalawag ay ang ‘indecisiveness’ ng maraming PNP official sa pagdedesisyon. “The PNP lacks the so called ‘decisive’ officials’ kapag nagkakaroon ng problema na involved ang pulis,” komento niya.

Marami raw pulis na nakagagawa ng kalokohan, pero ‘di man lang sinisita ng kanilang mga commander o hepe kaya ‘di maiwasang magsuspetsa ang mamamayan. Kung anong dahilan, iyan ang dapat, aniyang pagtuunan ng pansin ni Gen. Bato.

Ayon pa sa kaniya, ang ‘tanim-droga’ ay isang modus ng mga pulis na matagal nang umiiral at patuloy na nangyayari sa PNP sa kabila ng pagbabawal dito.

Samantala, ikinatuwa ng nasabing crime expert ang pagtanggal at pagpapaimbestiga ni QCPD director C/Supt. Guillermo Eleazar sa isang commander at mga tauhan na pinaratangan ng ‘tanim droga’. Ang aksiyon ni Gen. Eleazar, aniya, ay pagpapakita ng ‘decisiveness’ ng nasabing official.

Ang pagiging decisive raw kasi ng commander ay magdadala ng takot sa bad cops na maghahatid naman ng paghanga sa bahagi ng mga complainant. Anoman ang kahihinatnan ng isyu, ang katotohanang ‘di nagpabaya dahil mabilis na umaksyon si Gen. Eleazar ay isang bagay na magpapataas sa imahe ‘di lang ng QCPD kundi sa buong kapulisan.

Kailangan daw ang maraming ‘Gen. Guillermo Eleazar’ para sa katuparan ng pagbabago sa pambansang kapulisan. May punto si crime expert. “Wanted: ‘decisive’ PNP official”. CHOKEPOINT/BONG PADUA

