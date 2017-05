Warriors muling pinataob ang Jazz sa Game 2

MATINDING depensa ang naging susi ng Golden State Warriors upang masungkit ang ikalawang sunod na naipanalo kontra sa Utah Jazz sa Western Conference semis sa iskor na 115-104.

Umapoy ang kamay ni Draymond Green dahil nakaiskor ito ng 21 puntos kabilang ang limang 3-pointers, seven rebounds, six assists, at apat na steals sa kanyang all-around game.

Umalalay naman sa panalo si Kevin Durant na may 25 points, 11 rebounds at seven assists habang si Stephen Curry ay nagtapos sa 23 points at seven assists upang ibandera ang kanilang malinis na record sa anim na playoff games.

Sa kabilang dako, nasayang naman para sa Jazz ang nagawang 33 points ni Gordon Hayward at ni Rudy Gobert na nagbuslo ng 16 at 16 rebounds bago na-foul out.

Hindi pa rin nakalaro sa Utah ang kanilang point guard na si George Hill dahil sa injury.

Samantala, lilipat na ang Game 3 sa Linggo sa Salt Lake City at pagkakataon naman ng Jazz para makabangon. BOBBY TICZON

