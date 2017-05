Zoren, proud na naging yaya sa kanilang mga anak

NAKARE-relate si Zoren Legaspi sa pelikulang “Our Mighty Yaya” dahil siya man ay tumayong yaya ng kanyang mga anak lalo na noong panahong nagsisimula pa lamang ang kanilang pamilya ng labs niyang Carmina at manirahan sila sa ibang bansa.

“Relate na relate lalo na noong nagsisimula pa lang kami ni Mina. Siyempre sa halip na ikuha mo ng katulong o ng yaya, ikaw na lang gagawa ng mga gawaing bahay at pati na sa pag-aalaga ng mga bata,” pagbabalik-tanaw niya.

Pero, hindi raw naman niya ikinahihiya iyon dahil isa iyon sa dahilan kung bakit lalong naging matatag ang pagsasama nila ni Carmina.

“I’m happy dahil lumaki namang malusog at mababait ang mga anak ko. Naging opportunity din iyon para maging mas malapit ako kina Cassy at Mavy,” aniya.

“Actually, pagdating sa mga anak ko, hands on parent ako. Kami ni Mina,” dugtong niya.

Papel ni Tonichi Sevilla, isang biyudong business tycoon na may tatlong anak ang role ni Zoren sa “Our Mighty Yaya”

Happy rin siya dahil kasama siya sa pelikulang nagbibigay pugay sa mga yaya.

“Perfect siyang Mother’s Day treat. Para siya sa lahat ng yaya at tumayong yaya sa kanilang mga anak at mga alaga,” pagtatapos niya.

Sa pelikula, magiging fiancee niya si Megan Young na mahihirapang mahuli ang loob ng kanyang mga anak.

To the rescue ang character ni Ai Ai kay Megan para tulungan itong mapalapit sa kanyang mga alaga.

Si Zoren ay nasa cast din ng “Encantadia” kung saan ginagampanan niya ang papel ni Bathalumang Emre.

Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP) aarangkada na ngayong Agosto

Aarangkada na sa buwan ng Wika ngayong Agosto ang kauna-unahang Pista ng Pelikulang Pilipino.

Sampu hanggang labindalawang pelikulang Pinoy ang pipiliin sa nasabing filmfest.

Ang mga miyembro ng selection committee ay kinabibilangan ng magagaling at premyadong director na sina Jose Javier Reyes, Erik Matti, de kalibreng cinematographer na si Lee Briones Meily, Plaridel at multi-award winning screenwriter na si Erik Matti, Manet Dayrit ng Cinema Evaluation, kritikong si Oggs Cruz at aktres na si Iza Calzado.

Kabalikat ng Film Development Council of the Philippines sa proyektong ito ang National Youth Commission, Movie and Television Review and Classification Board, at National Commission for the Culture and the Arts.

Ang Pista ng Pelikulang Pilipino ay idaraos mula Agosto 16 hanggang 22 sa buong bansa.

Ang mga pelikulang kalahok ay mapapanood sa humigit kumulang na 300 sinehan sa buong kapuluan.

For your comments/reactions write to artzy02@yahoo.com. CHIKKA PA MORE/ ARCHIE LIAO

loading...