1987 KONSTITUSYON NAPAG-IIWANAN NA

TILA napag-iiwanan na ang 1987 Constitution kung terorismo ang pag-uusapan.

Ito’y dahil sa walang kamalayan pa noon ng mga gumawa ng Konstitusyon ni ex-President Cory Aquino ukol sa uri ng terorismo ngayon.

Ang totoo, matagal nang ginagamit ang salitang terorismo at ang natatandaang ng marami, terorista ang tawag noon ng mga Kano sa mga Vietcong noong may Vietnam war pa.

At dahil tuta nila ang mga nasa pamahalaang Pilipinas noon, nakikitawag sila ng terorista laban sa mga Vietcong hanggang sa gamitin din ang terorista laban sa mga rebolusyonaryong Pinoy gaya ng mga kasapi ng New People’s Army na buhay na buhay hanggang sa mga araw na ito.

Pero matapos noon, kaibigan na ngayon ng mga Kano ang noo’y tinatawag nilang mga terorista pero mga namumuno na ngayon sa buong Vietnam.

At naki-friend na rin ang mga Pinoy sa mga anak at apo ni Ho Chi Minh na terorista ang tawag ng mga Kano.

TERORISMO HINDI KASALI

Ang terorismo na galing sa Islamic State of Iraq and Syria ang kinatatakutan lalo’t lumalaganap ngayon sa buong mundo.

Kahit nadudurog sila ngayon sa Iraq at Syria, nagtatagumpay ang ISIS sa pagpapalawak ng kapangyarihan nito sa iba’t ibang bansa.

Sa Pilipinas, may mga sangay na ang ISIS at ito ang pinagsamang Maute at Abu Sayyaf Group na matatagpuan sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao.

Ang pinuno ng ASG ang pinaka-Emir o pinuno ng ISIS at walang iba kundi si Isnilon Hapilon.

At napatunayan ito sa video na nakumpiska ng mga pwersa ng pamahalaan sa pakikipaglaban nila sa mga terorista sa Marawi City.

Sa bansang Indonesia, sinasabi na mismo ng pamahalaan doon na nakapagbuo na ang ISIS ng mga grupo sa bawat probinsya nila.

Mayroon na ring mga ISIS sa Nigeria sa ngalang Boko Haram samantalang mayroon na rin sa Malaysia.

Ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang itinuturing na sakop ng gobyerno o caliphate ng ISIS sa Southeast Asia.

KFR AT ANTI-KRISTIYANO

Pinakamatindi sa ngayon sa mahal kong Pinas ang anti-Kristiyano at kidnap-for-ransom na katangian ng ISIS sa Pilipinas.

Pero may kakaiba pa at walang iba kundi ang pamiminsala ng mga ito sa pamamagitan ng bomba, pamamaril at pagsagasa ng mga sasakyan sa mga inosenteng mamamayan at isang sampol dito ang pagpapalubog ng ASG sa SuperFerry 14 noong 2004 na ikinamatay ng 116 sa karagatan sa labas ng Manila Bay.

Sa kanilang gawaing kidnap for ransom na espesyal na tatak ng ASG, patay at pugo’t ulo ka kung hindi ka makapagbibigay ng ransom at pati kapwa nila Muslim ay kanilang tinatalo.

Sa anti-Kristiyano, kung hindi ka marunong na magdasal sa lenggwaheng Muslim o wala kang kaalam-alam sa Koran, patay kang bata ka.

Masaker at pugot-ulo ang aabutin sa kamay ng mga Maute at Abu Sayyaf Group.

KONTRA-MARTIAL LAW

Sa mga argumento ng mga anti-martial law at kontra sa politika ni Pangulong Digong sa Supreme Court, sinasabi nila na iba ang terorismo at hindi ito batayan ng martial law sa ilalim ng 1987 Constitution.

Tanging ang invasion o pananakop ng dayuhan sa Pinas at rebelyon ang batayan at may buntot na “kung may banta na sa seguridad ng publiko.”

Ginagaan-gaan pa nila ang terorismo at sinasabing para proteksyon lang umano kay Hapilon ang ginawa ng Maute Group.

Pero hindi sinasabi ng mga anak ng tipaklong na anti-martial law na laganap ang terorismo sa Mindanao na nakararating nga sa Visayas at Luzon.

Katwiran naman ng mga pro-martial law, ang terorismo mismo ay isang rebelyon na gamit ang armadong pwersa para sa pagtatayo ng ibang uri ng pamahalaan.

At sa nagaganap sa Marawi, gusto ng mga rebelde na itayo ang hiwalay at ibang pamahalaan sa Marawi na pupwedeng palawakin pa sa ibang bahagi ng Mindanao hanggang sa makarating ito sa Visayas at Luzon.

DESISYON NG SC

Ano kaya ang magiging desisyon ng mga Hukom ukol sa kasong Martial law?

Walang nakatitiyak, pero sa karaniwang pangyayari, nagmumungkahi ang Hukuman ng mga remedyo sa kakulangan ng batas.

‘Yun bang === nagmumungkahi sila ng mga puntong pupwedeng maging batas o bahagi nito.

Ang problema ay Konstitusyon mismo ang hindi nagsasabi ukol sa terorismo.

Imumungkahi kaya ng mga Hukom ang pag-amyenda sa Konstitusyon?

O kakatigan nila ang katwirang isang uri ng rebelyon din ang terorismo?

Abangan.

