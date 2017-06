2017 Miss U, posibleng idaos ulit sa Phl

MAY posibilidad na sa Pilipinas muli idaos ang susunod na Miss Universe beauty pageant.

Ito inianunsyo kahapon ni Tourism Undersecretary Kat de Castro sa idinaos na press briefing.

Ayon kay de Castro, tumawag sa kanila ang mga organizer ng prestihiyosong beauty pageant at itinanong kung maaaring sa Pilipinas muling idaos ang susunod na Miss Universe.

Aniya, nakatakdang dumating sa bansa sa Biyernes ang mga organizers upang talakayin ang posibleng back-to-back hosting ng patimpalak sa bansa, at dumalo na rin sa isang charity event.

“Pag-uusapan pa lang namin but the good thing about this one is sila mismo ang lumapit sa Department of Tourism if they can have Miss Universe done here in the Philippines,” ani De Castro.

Posible umanong matapos ang isang buwan ay malalaman na kung sa Pilipinas ngang muli idaraos ang 2017 Miss Universe.

Matatandaang nitong Enero lamang ay idinaos sa bansa ang 2016 Miss Universe pageant kung saan inilipat ni 2015 Miss Universe Pia Wurtzback ang korona kay reigning Miss Universe Iris Mittenaere.

Nabatid na ang 2017 Miss Universe ay nakatakdang idaos sa Nobyembre, kung saan ang Pilipinas ay nakatakdang katawanin ng Filipino-British beauty queen Rachel Peters. MACS BORJA

