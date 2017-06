4-hour ‘humanitarian ceasefire’ sa Marawi, idineklara

IDINEKLARA ng military kaninang Linggo ng umaga ang 4-oras na “humanitarian ceasefire” sa Marawi City para makapagbigay ng relief distribution sa na-rescue at naipit na mga sibilyan at maabutan din ng tulong ang iba pang mga nangangailangan ng tulong.

“It’s a humanitarian pause initiated and led by Chairperson Irene Santiago of our peace panel and approved by Gen Eduardo Año, the Chief of Staff, to allow the entry of humanitarians from the LGU, the NGOs and CSOs in order to reach trapped residents and those needing assistance in the area of conflict,” pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla.

Gayunman, hindi pumayag ang military na makapasok ang mga volunteers at rescuers sa loob ng high risk areas upang hindi sila malagay sa panganib.

Ang ceasefire ay sinimulan ng alas-8 a.m. at nagtapos ng alas-12 ng tanghali.

Nagsimula ang sigalot sa Marawi City smatapos atakihin ng terrorist groups ang lungsod habang tinangkang dakpin ng trpa ng pamahalaan si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon.

Halos 200 kato na ang namamatay, kabilang ang state forces, terrorists at civilians, nang magsimula ang bakbakan may dalawang lingo na ang nakakaraan. Bilaang tugon sa kaguluhan, idineklara ni President Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao.

Simula noon, libo-libo na ang nagsilikas mula sa lunsod. Pumalya rin ang gobyerno sa kanilang itinakdang June 2 deadline para mapulbos ang terorista na umuokupa sa gitna ng lungsod. BOBBY TICZON

