5-year validity ng driver’s license, kasado na

KASADO na sa bicameral conference committee ang panukalang limang-taong validity ng driver’s licence at 10-taong validity naman kung walang violations.

Ayon kay Senate committee on public services chairperson, Sen. Grace Poe, mabilis na nailusot ang panukala dahil sa suporta ng dalawang kapulungan ng Kongreso.

Sa usaping ito ay gumamit ang mga mambabatas ng reward at punishment approach.

Ang mga sumusunod kasi sa batas ay maaaring mapalawig ang validity ng lisensya, habang ang mga violators ay hihigpitan at mabilis na matatanggalan ng karapatang magpatakbo ng sasakyan kung makikitaan ng mga paulit-ulit na paglabag sa traffic rules.

“The LTO shall promulgate prerequisites and guidelines before the grant of driver’s licenses to ensure that these are issued only to deserving applicants with sufficient driving skills and knowledge on road safety and proper road courtesy,” bahagi ng bicameral conference committee. JOHNNY ARASGA

