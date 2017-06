8-hour truce sa Marawi para sa Eid’l Fitr, ipinatupad

INOBSERBAHAN kaninang Linggo ng umaga ang 8-hour truce sa magulong Marawi City para bigyan ng sapat na oras ang mga Muslim na salubungin ng mataimim ang Eid’l Fitr o Ramadan.

Sinabi ni Lt. Gen. Carlito Galvez ng Western Mindanao Command, dumananas ng sobrang katahimikan ang buong lungsod at walang anomang narinig ng mga pagbomba at putukan simula pa nitong Sabado ng gabi.

“Our troops only consolidated at our strong points. There was no deployment of military assets as security forces maintained an ‘active distance’– no provocative movements,” pahayag ni Galvez.

“Ngayon totally walang putukang maririnig ngayon. This would give way to the 6 to 8 a.m. hours of prayers na hiniling ng mga kapatid nating Muslim.

Pero ang ginawa namin hanggang 2 p.m. at least, to give them also the chance for their festive lunch at 12 noon,” dagdag pa ni Galvez.

Nitong Sabado lang, nagdedisyon ang military na magpatupad ng tigil-putukan laban sa ISIS-inspired Maute group sa loob ng 8 oras ngayong araw para maipagdiwang ng mga Muslim sa Marawi City ang pagobserba ng religious feast na Eid’l Fitr.

Nauna nang sinuwestyon ng militar na ang tigil-putukan ay magsimula ng 6 a.m. at tatakbo sa loob ng 8 oras ng hanggang 2 p.m. ng Linggo.

Pero nilinaw naman agad ni Galvez na anomang pagkilos ng kalaban para malagay sa peligro ang mga sibilyan at ang posisyon ng militar, agad aalisin ang tigil-putukan.

Gayunman, tiniyak ni Galvez na ang kanilang kalaban ay walang katsa-katsansang makapuslit ng lunsod sa mga oras ng tigil-putukan.

Sa ulat ng militar, may 300 sibilyan pa ang naipit sa loob ng lunsod habang ang bakbakan ay pumasok na sa panglawang buwan.

Tinatayang nasa 369 katao na ang napatay sa isang buwang bakbakan na ang sangkapat ay mula sa security forces at civilians, simula nang okupahin ng Islamist militants ang ilang parte ng Marawi noong Mayo 23. BOBBY TICZON

