Agawan sa babae, truck driver tinodas

POSIBLENG agawan sa babae ang dahilan ng pagpatay sa isang 30-anyos na lalaki nang barlin nang malapitan ng dalawang binatilyo habang nakikipagkwentuhan sa kanyang girlfriend sa Tondo, Maynila.

Dead-on-the-spot ang biktimang si Zaldy Garcia, Jr., truck driver at nakatira sa Valenzuela City.

Sa imbestigasyon ng Manila Police District-Homicide Section, alas-11:45 ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Gold Pier Parking, Malonzo cmpd., Pier 2, Tondo.

Sa pahayag ng testigo at kasintahan ng biktima na si Rosel Payot, 18, ng Purok Uno Bungad, Isla Puting Bato, Tondo, nagkukwentuhan lamang sila ng biktima nang lapitan sila ng dalawang suspek na naka-blue at black T-shirts, maong pants at may taas na 5’4 – 5’7, edad 20-25.

Kasunod nito, bigla nalamang binaril sa ulo ang biktima na nagresulta ng agaran nitong kamatayan.

Narekober sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyo ng bala ng hindi pa batid na kalibre ng baril.

Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at inaalam ang motibo ng pamamaslang. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

