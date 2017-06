Angel, na-miss si Richard

PARA kay Angel Locsin, Richard Gutierrez will always have a special place in her heart.

Hindi na rin kasi matatawaran ang naging pundasyon ng kanilang love team noon.

Sila ang isa sa mga pinakasikat at pinaka-bankable na love team noon na nagsimula sa GMA-7 youth-oriented drama na “Click” hanggang magkasama sila sa iba’t iba pang Kapuso projects tulad ng landmark fantaserye na “Mulawin” kung saan naging solido ang kanilang tandem.

Katunayan, muntik nang nauwi sa isang seryosong relasyon ang kanilang pagsasama noon.

Na-link sa iba sina Angel at Richard at nagkahiwalay nang landas nang piliin ni Angel na lumipat sa Kapamilya network.

Si Richard naman ay napunta sa TV 5 at pagkatapos ng kanyang “Panday” series ay naging certified Kapamilya na.

Sa kanilang muling pagtatagpo at pagsasama sa teleseryeng “La Luna Sangre” sa Dos, labis ang kagalakan ni Angel dahil aminado siyang na-miss niya si Richard.

“Very excited ako. Happy ako na after 10 years, nakatrabaho ko uli si Richard. I think naman, kung ano iyong excitement ng mga tao na muli kaming makita together, doble iyong excitement ko. Si Richard kasi, iyong nuances niya, almost memorized ko na. Excited din ako na mapanood siyang ulit. Gusto kong makita kung paano siya nag-grow as an actor. That was 10 years ago pero noong nagkita kami muli, parang hindi naman nakalipas ang 10 years kasi naroon pa rin ang chemistry namin,” pahayag niya.

Happy din si Angel na masusundan na ang “Imortal” at “Lobo” ng sequel na pareho niyang pinagbidahan.

“Masaya ako, kasi iba iyong happiness na pakiramdam ko na naa-appreciate ng mga tao iyong pinaghirapan namin ni Direk Cathy (Garcia-Molina), Piolo at John Lloyd , tapos gagawin siya ng dalawang bigating artista sa henerasyon ngayon. I’m very honored and thankful also kasi, in a way, nakakapagbigay siya ng tribute sa amin. When they asked me kung okey sa akin na mag-appear dito, sabi ko by all means, tutulong ako dahil mahal na mahal ko ang proyekto,” sey niya.

Kahit may back problem si Angel, sumabak din siya sa aksyon sa teleseryeng “La Luna Sangre” kung saan inire-reprise niya ang role ni Lia.

Para sa kanya, hindi big deal ito para sa ikagaganda ng nasabing fantaserye.

“Kung ang director nga namin, ginagawa niya bago ipagawa sa akin, bakit naman hindi ko gagawin ang trabaho ko?” pagwawakas niya.

Ang “La Luna Sangre” ang most awaited fantaserye na nagtatampok sa tambalang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Bukod kay Angel, ire-reprise rin ni John Lloyd Cruz ang kanyang role bilang Matteo.

Ito rin ang unang teleserye ni Richard Gutierrez sa bakuran ng Dos kung saan ginagampanan niya ang role ni Zandrino, ang hari ng mga bampira.

Kasama sa star-studded cast sina Gelli de Belen, Ina Raymundo, Victor Neri, Joross Gamboa, Sue Ramirez, Randy Santiago, Bryan Santos, Romnick Sarmenta, Desiree del Valle, Nikki Valdez, Pinky Amador at marami pang iba.

Mapapanood ito sa Kapamilya primetime block pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsyano” simula sa Hunyo 19.

DIREK CATHY, DINAGDAGAN NG KILIG ANG “LA LUNA SANGRE”

Sinigurado ng box office director na si Cathy Garcia-Molina na kakaiba ang treatment niya sa “La Luna Sangre” kumpara sa “Lobo” at “Imortal”.

“Dinagdagan namin siya ng rom-com element. Hindi lang siya action at horror. May comic relief din siya so kumpleto siya. Gusto rin naming mag-level up siyempre sa CGI at special effects so we made sure na bongga rin siya para mas kaabang-abang panoorin,” sey ng box-office director.

Si Direk Cathy ang direktor ng pito sa highest grossing films sa bansa. Siya rin ang director ng mga top-rating Kapamilya teleseryes tulad ng “Dolce Amore”, “Forevermore”, “Pangako sa Iyo”, “Got To Believe” at marami pang iba.

***

For your comments/reactions write to artzy02@yahoo.com. CHIKKA PA MORE/ARCHIE LIAO

loading...