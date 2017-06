ANONG KLASENG INTEL MAYROON ANG PILIPINAS?

NAPAHINA talaga ang intelligence network natin dahil sa may ilang foreign terrorists ang nakapasok sa bansa (hindi ko lang alam kung ilan).

Tumutulong pa ang mga ito sa Maute group sa pakikipagbakbakan sa mga militar at kapulisan sa Marawi City.

Mismong sina Philippine National Police Chief Gen. Ronald Dela Rosa at Solicitor General Jose Calida ang nagsipagbunyag na may mga dayuhang terorista ang nakikipagbakbakan sa tropa ng gobyerno sa Marawi City.

Kabilang sa mga tinutukoy na dayuhang terorista na nakapasok sa bansa ang ilang Malaysians, Indonesians, Singaporean at iba pang sinasabing grupo ng mga dayuhang Jehadista na pawang mga eksperto sa pakikipagdigmaan.

Biruin ninyo, ayon kay Gen. Dela Rosa, may ilan daw na mga dayuhang terorista ang kanilang mino-monitor na nagsasanay at ginagawa pang “training ground” ng terorismo ang mahal kong Pilipinas (asus, ano ba ’yan?).

E, ang matindi pa rito,hindi basta-basta pipitsuging mga terorista ang nakapasok sa Pilipinas.

Dahil ayon mismo kay Gen. Bato, may hinala sila na may kaugnayan ito sa mga Islamic State of Iraq and Syria o sinasabing ISIS.

Ang tanong ko po at ilang ulit kong itatanong: Paano at bakit nakapasok ang mga dayuhang teroristang ‘yan nang hindi man lamang namamalayan o namo-monitor ng mga miyembro ng intelligence group ng Pilipinas kahit sabihin pa natin sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino pa ang mga ito nakapasok.

Dapat ay alam ‘yan ng gobyerno natin ngayon.

Ano ang ginagawa nina National Intelligence Coordinating Agency chief Alex Paul Monteagudo at iba pang mga ahensya na may kinalaman sa paniniktik sa mga kalaban ng bansa na naghahasik ng kaguluhan.

SI PD ANG KINAKALADKAD SA MGA PASUGALAN

Kahit anong gawing paghihigpit ni Batangas PD Supt. Randy Peralta sa operasyon ng mga iligal na pasugalan ay patuloy naman ang operasyon ng bookies ng STL nitong sina Bidong Villena at Kon. Clint sa Taysan, Batangas.

E, paano titigil ang mga ito kung panay naman ang kolekta nitong isang may inisyal na DDB na may alyas Bigboy na nagpapakilalang bagman/collector ni PD.

Alam mo ba ‘yun PD Supt. Peralta?

oOo

