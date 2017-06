Bagong titulo ni Sandara, bagay na bagay sa kanya

UNANG nabansagan si Sandara Park bilang Pambansang Krung Krung na of course medyo nega ang dating hanggang sa napunta siya sa Kpop Group na 2ne1 at KPop Princess ang tawag ng mga Pinoy sa kanya.

Nabuwag na ang grupong 2ne1 pero patuloy pa rin sa paghataw si Sandara bilang solo artist.

Madalas siya sa Pilipinas dahil aminado siyang kahit hindi siya dugong Pinoy pero ang puso niya ay Pinoy.

Sa mga interview ni Sandara sa South Korea, palagi niyang ipinagmamalaki ang Pilipinas kaya naman nararapat lang talaga ang bagong titulo ni Sandara, ang gawing Friendship Ambassador to Korea.

Actually dalawa lang talaga ang pwede na pagkatiwalaan ng ganyang titulo siya at si Ryan Bang.

Kaya dahil sa bagong titulo o trabaho na ring matatawag ni Sandara, asahan natin na lalo pang dadami ang mga mga Koreano sa Pilipinas.

LDG WALANG KAPUGURAN SA PAGTUKLAS

Aktibong-aktibo pa rin ang controversial manager na si Lito de Guzman sa pagtuklas ng mga bagong talent at hindi pa rin nawala sa kanya ang golden touch dahil marami siyang wholesome talent na naka-kontrata ngayon sa Viva.

Wala rin siyang kapaguran sa pagtuklas at pagbuo ng girl group maski boy group. Una niyang binuo ang grupong Just Touch Movers na sumasayaw noon sa That’s Entertainment, sumunod ang Milkmen, ang Baywalk Bodies, ang Batchmates at ngayon ay ang HOT GIRLS.

True to its word, hot na hot nga ang mga miyembro ng Hot Girls na binubuo ng 7 palaban na mga babae na karamihan ay galing sa bikini world, fashion shows, cover girls, etc.

Wild na wild sila at wala siyang kiyeme sa pagsasagot sa mga tanong namin na mapapanood sa susunod naming vlog (just search Timmy Basil on Youtube) kagaya ng ilang taon sila nung ma-devirgnize, does size really matter, anong gusto nilang sexual position, sino ang lalaking gusto nilang makadyug, etc., etc. at game na game at walang kiyeme silang sumagot.

“Lahat ng Hot Girls Dudong Tim palaban, sawa na sila sa pagsali ng bikini open. Gusto na nilang ilantad at ipakita kung anuman ang mayroon sila sa mga shows at ngayon pa lang, may naka-line up na silang mga project here and abroad. Lahat sila ay nasa right age na unlike noon sa Baywalk na may minors pa kaya ingat na ingat ako, ngayon talagang palaban na palaban ang grupo ko at walang uurungan kahit anumang laban,” pahayag ni Lito de Guzman na hanggang ngayon ay visible na visible pa rin sa showbiz. TIMMYDORA/TIMMY BASIL

