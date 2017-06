Bea Binene, kabado sa role niyang Anya!

KAHIT magaling sa action si Bea Binene, aba, kinakabahan din siya sa role niyang si Anya sa Mulawin vs. Ravena. Mapanonood na ngayon ang kanyang character sa bagong soap opera ng GMA 7 pagkatapos ng 24 Oras.

Sa panayam kay Bea, nasabi ng young actress na nagpapasalamat siya sa GMA Network sa laki ng pagtitiwala sa kanya na magampanan ang ganitong role. Hindi basta ang character ni Anya, kailangan niyang magaling sa action, bukod pa sa magaling siya sa drama.

Kita sa batang role ni Anya ang pagiging adventurous. May sariling paninindigan kaya napapahamak kung minsan. Nang tanungin namin si Bea kung siya ba talaga ang personality ni Anya sa Mulawin vs. Ravena, madali niyang sinabi na, “Oo, ganyan ako sa buhay. Gusto kong maraming tuklasin, adventurous at palaban din kung minsan.”

Nag-training si Bea at iba pang kasamahan sa soap sa pagsusuot ng harness. Kasama na rin ang pagpapalipad ng kanilang pakpak.

Ani Bea: “Masakit din kung minsan ang harness, hapit kasi ito sa bandang hita. Lalo pa sa mga eksenang patambling sa ere. Exciting dahil para kang lumilipad na totoo.”

May game pa silang gagawin sa ere na gamit ang harness nila na mapanonood sa series. Tulad ito ng football sa lupa. Bukod sa drama at action, may happy moments rin ang soap.

Samantala, malapit na ring mapanood ang indie film ni Bea na patungkol sa kahalagahan ng pag-aaral nang isang kabataan. Itatanghal ito sa mga schools. Malapit na itong mapanood.

Tungkol sa sinasabing manliligaw niyang si Derrick Monasterrio, nasabi ng dalaga na hindi niya sineseryoso ang pahaging na pagpapahayag na damdamin ni Derrick, kilala niyang palabiro si Derrick sapul pa nang teenager silang magkakilala.

Pero best of friends silang dalawa. Mahilig magyayang kumain si Derrick sa kanya. Tapos, si Derrick pa ang laging nagpapaalala na pupunta sila sa gym. Gym partner ang dalawa. Kaya ang laki ng ipinayat ni Bea ngayon, less 20 pounds.

Sa pag-aaral ni Bea, hindi muna siya ngayon semester dahil busy sa taping ng Mulawin vs. Ravena. Natapos na niya ang first year college sa kursong Filmmaking sa Mint College sa The Forth.

SUMUSUNOD SA SEASON ANG BUBBLE GANG!

Tampok ngayong Friday ang nakakatuwang gags sa programa, ang Eskadalo sa Kasal gags. Aba, malalaking pangalan sa showbiz ang guests para sa gags na ito. Darating sa Bubble Gang sina Gwen Zamora, Megan Young, Mike “Pekto” Nacua, Rhian Ramos, Kevin Sagra, Archie Alemania, Lovely Abella, at Mikoy Morales.

Sasamahan ang panauhin ng malalaking mainstay ng show na sina Michael V, Kim Domingo, Boy 2 Quizon, Antonio Aquitania, Betong Sumaya, Andrea Torres, Sef Cadayona at iba pa.

Ganyan ang Bubble Gang kaya di pinagsasawaan dahil laging napapanahon ang kanilang mga pakulo.

JOHN FEIR, ANG COMEDIAN NA MAHILIG KUMAIN NG HOTDOG SA PEPITO MANALOTO

NAKATUTUWA ang mapanonood sa Pepito Manaloto ngayong Saturday dahil makatotohan ang labas ni John Feir sa istorya ng comedy show. Dito sa show ay paborito niya ang hotdog. Para makain siya ng libre ay sasama siya kay Clarissa, ang matabang anak na bata nina Pepito at Elsa ( Michael V and Manilyn Reynes), sa sasalihan nitong commercial.

Mas tuwang-tuwa si John bilang Patrick sa show dahil napili si Clarissa na lumbas sa commercial. Dahil kasama siya sa audition pati siya nakuha sa cast. Pareho silang bida ni Clarissa sa commercial.

Alam ba ninyo ang bayad kay Patrick? Hotdog. Masaya na siya sa bayad na hotdog.

Nakakatuwang mga eksena ay makakasama rin sina Maureen Larrazabal, Tony Lopena, Mel Kimura, Jaco Briz, Ian Red, Mikoy Morales, Chariz Solomon, at Karen Timbol, ang nagbabalik-showbiz. ON THE SET/NOEL ASINAS

