Bembol Roco at Irma Adlawan, pabonggahan ng acting

PABONGGAHAN sa acting ang dalawang award-winning actors na sina Bembol Roco at Irma Adlawan sa film entry ni Direk Joseph Abello sa 2nd ToFarm Film Festival 2017, ang What Home Feels Like. Paiiyakin kayo sa kabigatan ng kanilang characters sa pelikula.

First directorial job ni Direk Joseph ang pelikula. Siya rin ang dating creative director ng isang NGO. Tapos sa kolehiyo ng kursong Fine Arts pero nagkahilig siyang sumulat ng script. First attempt niya na sumali sa ToFarm Film Festival, ang festival director ay ang multi-awarded director Maryo J. delos Reyes. May personal touch sa kanya ang What Home Feels Like story, isa rin siyang anak ng isang seaman.

Si Bembol ang lumabas na neglected father ng kanyang mga anak dahil di nila siya nakapiling nang matagal sa pagtatrabaho bilang seaman ng more than 20 years. Tumaas naman ang ranggo ni Bembol hanggang naging captain ng barko kaya nabiyayaan ang pamilya ng kasaganaan sa buhay. Lahat ng apat na anak ay nakapag-aral hanggang kolehiyo.

Nang mag-retire ang ama sa trabaho sa barko, nagkaroon ng culture shock ang pamilya. Nagkakailangan si Bembol at kanyang mga anak. Maging ang asawang si Irma ay ‘di sanay na laging nasa tabi niya ang asawa.

Nabaling ang panahon ni Bembol sa pagtatanim ng gulay sa kanilang backyard at pagbili ng malawak na lupain para tamnan ng palay. Ginamit niya ang retirement savings niya. Ikinagulat naman ito ng kanyang asawa’t mga anak.

Si Irma ang very supportive mother, na busy rin sa kanyang profession bilang teacher. Inukol ang buhay rin sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Salat din sa pag-aasikaso ng asawa dahil mahabang panahong pabalik-balik sa abroad. Masaklap na nito, nagkaroon siya ng throat cancer. Paos ang boses ni Irma sa pelikula na talagang inaral ng premyadong actress.

Mapapanood sa iba’t ibang sinehan ang 2nd ToFarm Film Festival simula sa July 12 – 18.

KIM DOMINGO: MAGLALABAS NG COFFEE TABLE BOOK!

PINASIKAT ng Bubble Gang si Kim Domingo sa portion niyang Patikim Ni Kim. Isang cooking portion na nilagyan ng “kulay” kaya nakatutuwang panoorin. Pinatingkad ng portion ang kaseksihan at kagandahan ni Kim.

Dahil sa kasikatan ni Kim ngayon, kahit ang recent cover niya ng FHM magazine ay naging mabiling-mabili. Ngayon naman ay panibagong project para kay Kim ang isang collection ng mga litrato niya na iiupunin sa isang coffee table book.

Sa mga inilabas na teaser photos ng nasabing coffee table book, napaka fresh ng hitsura niya sa mga litrato. Tila ba “coffee, tea, or me?” ang peg ni Kim sa librong ito dahil palaban talaga siya sa pagiging hot!

Ganyan din ka-hot si Kim tuwing Friday night sa Bubble Gang! Di lang siya sexy at maganda, pumumpuno pa ng talents sa pagpapatawa ang dalaga. Kaya naman hit ang portion niyang Patikim Ni Kim.

ROMNICK SARMIENTA AT HARLENE BAUTISTA, MULING MAGSASAMA SA TV 5 SHOW

Bilang pagbibigay pugay sa lahat ng “Ilaw ng Tahanan”, isa na namang makabuluhan at natatanging obra maestra sa telebisyon ang buong pusong inihahandog ng “multi-awarded” director na si Brillante Mendoza ngayong Araw ng mga Ina na pinamagatang “Anak”.

Ito’y mapanonood sa TV5 ngayong ika 25 ng Hunyo, 2017 pagkatapos ng “Lakbai”. Tampok ang mag-asawang, Romnick Sarmenta at Harlene Bautista. Ito rin ang kauna-unahang nilang kolaborasyon kasama ang Cannes 2009 Best director.

Iikot ang kwento sa isang mag-asawang hindi pa nabiyayaan ng mga supling. Napagdesisyunan nilang sumayaw sa Pista ng Obando dahil maalab ang kanilang hangaring magkaanak na sa lalong madaling panahon. Muli ay ipamamalas ni Direk Brillante Mendoza ang kanyang angking husay sa pagsasalaysay ng kwento sa pamamagitan ng pelikula.

Itatampok sa “Anak” ang hirap at sarap na kaakibat ng pagbubuo ng isang pamilya at ang samu’t saring hamon na handang suungin ng mga mag-asawang nais magkaroon ng anak ngunit hindi pa ipinagkakaloob ng tadhana. Sinasalamin din sa “movie made for TV” na ito ang malalim na pananampalataya ng mga Filipino sa Diyos sa oras ng mga pagsubok.

Sa muli, ang “Anak” na isang obra ng batikang direktor na si Brillante Mendoza ay isang patunay ng dedikasyon ng TV5 sa hangarin nitong makapagbigay ng dekalibre at makabuluhang mga palabas sa telebisyon. Panoorin ang Brillante Mendoza Presents: Anak ngayong Linggo ika 25 ng Hunyo pagkatapos ng “Lakbai”.

Kasama rin sa cast sina Perla Bautista, Bea Saw, Gay Quililan at Kimmy Maclang. ON THE SET/NOEL ASINAS

