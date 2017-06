Buntis sa ilusyon!

HINDI pala nagustuhan ni Nadine Lustre ang ginawang pang-bash ng fans sa kanyang bestfriend na si Mika Tan at boyfriend na si James Reid. Binigyan kasi ng kulay ng fans ang larawan ng BFF at BF niya na magkayakap.

Sa Twitter ay ipinagtanggol ni Nadine ang dalawa na nag-trending pa.

Sa interview kay Nadine sa TV Patrol last Thursday ay pinagdiinan ng actress kung bakit daw kailangang awayin ng fans sina James at ang bestfriend niya.

“I just don’t get the point kung bakit kailangan awayin or i-bash ang mga kasama talaga namin.

“It’s not fair. Kung if it`s me, it`s okey. Pero if it`s the people na I love talaga and who are in my circles, hindi ko talaga kaya,” say ni Nadine.

Pinagsabihan na raw siya ni James na dedmahin na lang at huwag nang patulan. Pero talaga raw hindi kaya ni Nadine na palampasin ang ginawang pang-bash sa dalawang nilalang na mahal sa kanya.

Pero ang ayaw patulan ni Nadine ay ang bashers na nagsabing di siya karapat-dapat maging number 1 sa 100 Sexiest ng FHM magazine.

Ayon kay Nadine, although nagpapasalamat siya sa lahat ng bumoto sa kanya, she feels na mayroon pang mas deserving kaysa sa kanya.

Isa pa sa mainit na isyu na sinagot ni Nadine ay ang buntis raw siya.

“Oh my God, baka buntis ako sa pagkain,” nakangiting say ni Nadine na siya rin mismo ay nagulat sa buntis issue.

So, buntis pala siya talaga sa pagkain at hindi sa inakala ng karamihan na binuntis siya ni James.

“Feeling ko kasi, when I tweeted na ‘throwing up’ in-assume na nila na morning sickness. Of course not,” aniya.

***

POSIBLENG patayin na si Ryza Cenon sa seryeng pinagsamahan nila ni Sunshine Dizon dahil umalis na ito sa GMA Artist Center.

Maaaring unti-unti mawala na ang character niya sa serye dahil sa pagpasok ng character ni Angelika dela Cruz.

Anyway, inamin naman ni Sunshine na siyang bida sa serye nila ni Ryza na siya talaga ang nag-text at tumawag kay Angelika kung handa nang magkatrabaho sila muli.

Huling nagsama sina Sunshine at Angelilka sa MUndo Mo’y Akin, year 2013 pa.

Pero may pahayag naman si Ryza na kahit daw wala na siya sa GMAAC ay mapanonood pa rin siya sa serye nila ni Sunshine at mananatili pa rin siyang Kapuso.

Tinanong tuloy si Ryza, baka sa pagpasok ni Angelika ay mawala or tsugihin na rin ang character niya sa serye.

“That I don’t know. I really can’t say for sure. Only the writers can tell that kasi sila ang nagsusulat ng istorya.”

Sabi naman ni Sunshine, marami pa raw twists sa kwento ng serye nila. Kaya posible rin na mawala na ng tuluyan ang character ni Ryza sa serye.

Anyway, balitang hanggang August lang lang daw ang itatagal ng kanilang serye. May tsika rin na baka abutin pa raw ng isang taon ang itatakbo ng serye. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

loading...