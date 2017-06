BUWITRE SA GITNA NG TRAHEDYA

INAANTABAYANAN pa rin natin na may masibak na mga opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection o Philippine National Police kaugnay ng pagnanakaw sa mga pera at alahas ng mga namatay sa Resorts World Manila.

Kasuklam-suklam iyang ginawa ng ilang vulture o buwitreng awtoridad sa mga biktima ng pamamaril at panununog ng sira-ulong nalulong sa pagsusugal.

Sinu-sino ang mga nakapasok sa nasunog na bahagi ng hotel-casino at nakatagpo sa mga bangkay ng 37 katao pagkatapos ay sinungkit ang mga pera, at mamahaling relo, kuwintas at singsing ng mga biktima?

Kahiya-hiya at may natunghayan pa ito ng buong mundo sa balita na ganyan pala ang mga Filipino.

Walang patawad, pati mga bangkay ay ninanakawan!

Ganyan na nga ang sinapit ng mga inosenteng tao na ito sa kamay ng gunggong na si Jessie Carlos, aba’y naatim pa ng mga walanghiya na nakawin ang mga pera at alahas mula sa mga bangkay.

Gawain ba iyan ng mga matitinong tao na may pinag-aralan at naging pulis o bumbero na dapat ay may mataas na moralidad?

Gawain ba iyan ng mga Kristiyano?

Biktima na sila ng krimen at biktima pa sila ng pekeng pagbabalita ng mga dilawang crony media, pagkatapos ay biktima pa rin sila ng mga demonyong pulis o bumbero!!!

Nasaan ang konsensiya ng mga taong ito na nagawa pang magsamantala sa gitna ng trahedyang ito?

Kailangang maibistigahan mabuti at mabulgar ang kahayupan ng mga magnanakaw na nito na walang pagkakaiba sa mga terrorista at masahol pa nga!

Nasan na ‘yung parusang bitay? DEADSHOT/ERWIN TULFO

