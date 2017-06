Dahil sa kalalaklak, James Reid ”di nakapasok sa It’s Showtime

MARAMI na namang nagba-bash ngayon kina Nadine Lustre at lalo na sa partner nitong si James Reid. Kabilang sa mga tumitira sa dalawa sa social media ay ang kanilang fans mismo.

Okey daw sana kung hindi na lamang nagpralala si James na kaya hindi siya nakarating sa “It’s Showtime” ay dahil not feeling well daw ito. Pero ang totoo, nasobrahan lang pala ito sa mamam. Kita naman kasi sa internet na silang dalawa ni Nadine ay um-attend ng party sa kaibigan na nag-celebrate ng kaarawan. Inabot daw sila hanggang madaling-araw sa okasyon. At kaya raw hindi nakapasok ang aktor ay dahil sa hang-over dala nang sobrang kalalaklak ng alak.

Ginawa pa raw bulag, tanga at istupido ni Reid ang kanilang mga followers.

Anong klaseng artista raw ang mga ito? Anong magandang ehemplo raw ang maibibigay nito sa mga umiidolo sa kanila pagdating sa sense of commitment, responsibilty at work ethics.

Very disappointed talaga ang fans nina Nadine at James dahil naghintay silang muling magkapag-perform ulit ang dalawa na much publicized pa mandin pero heto’t dahil lang sa nalasing ng gabi, kinabukasan ayaw nang pumasok.

Nakapag-rehearse na raw ang dalawa para sa kanilang performance sa naturang programa kaya’t talagang super abang ang kanilang mga tahanga.

May mga nag-suggest tuloy na tanggalin na lamang sa It’s Showtime ang dalawa dahil hindi naman nakatutulong ang mga ito. Ni hindi nga tumaas ang rating ng programa.

Mukhang nagpapalitan lang nang pag-absent ang magka-loveteam. Noong mga nakaraang araw ay si Nadine din ang wala sa show. Dios mio!

At heto pa, mukhang may namumuo daw na away between Nadine and her bestfriend Mika dahil sa viral photo na lumabas sa SM na magkayakap sina Mika at James. May tsismis din na si Mika raw ay pumupunta ng bahay ni James? True ba ito?

KAPAMILYA BIG STARS MAGSASAMA-SAMA SA EPIC SAGA NA “LA LUNA SANGRE”

Kathryn Bernardo at Daniel Padilla balik-telebisyon kasama sina Angel Locsin at John Lloyd Cruz, at Richard Gutierrez sa

TV series na “La Luna Sangre”, na mapapanood sa labas ng bansa via TFC na may pilot episode na streaming simulcast sa ABS-CBN airing.

Muling bubuksan ng ABS-CBN ang mundo ng mga lobo at bampira na una nang ibinahagi ng iconic serye na “Lobo”, sa pag-uumpisa ng inaabangang epic saga na “La Luna Sangre”, bahagi ng “Moonstone” trilogy ng ABS-CBN, tampok ang number one loveteam ng bansa na KathNiel, kasama sina Box Office royalty Angel Locsin, award-winning actor na si John Lloyd Cruz, at bagong Kapamilya Richard Gutierrez.

Mapapanood ito sa labas ng bansa via TFC, samantalang ang pilot episode nito ay nagkaroon ng streaming simulcast sa ABS-CBN airing last June 19 via TFC online (www.TFC.tv).

Mamarkahan ng seryeng ang pagbabalik telebisyon ng tambalan nina Bernardo at Padilla na kilala ng fans bilang “KathNiel”, sa serye sa ilalim ng direksyon ni Cathy Garcia-Molina. Ito ay matapos ang matagumpay nilang serye na “Pangako Sa ‘Yo”, at mga box-office hit films na “Barcelona: A Love Untold” at “Can’t Help Falling in Love” kung saan binansagan silang “P1-billion loveteam.”

Ang “Moonstone” trilogy ay inumpisahan ng seryeng “Lobo” kung saan makikita si Lyka (Locsin), ang Huling Tagabantay ng mga lobo na mahuhulog ang loob sa mortal na si Noah (Piolo Pascual). Sa “Imortal” makikita ang kanilang anak na si Lia na susuungin din ang daang tinahak ng kaniyang ina, sa pag-ibig sa ‘di niya kauri na sa serye ay ginagampanan ni Cruz, ang itinakdang tagasalba ng mga bampira. Sa seryeng Lobo unang nakatanggap ng nominasyon si Locsin sa prestihiyosong Emmy awards.

Inaabangan na rin ang espesyal na partisipasyon nina Locsin at Cruz, na siyang magsisilbing tagahabi ng istorya mula sa “Lobo” at “Imortal” patungo sa “La Luna Sangre.”

Sasabak rin sa kaniyang unang serye sa ABS-CBN ang pinakabagong Kapamilya na si Richard Gutierrez, na gaganap bilang si Sandrino, ang hari ng mga bampira na hahadlang sa pag-iibigan ng mga karakter nina Malia (Kathryn) at Tristan (Daniel).

Ang “La Luna Sangre” ay nilikha sa ilalim ng produksyon ng Star Creatives, ang produksyon sa likod ng matatagumpay na serye tulad ng “Got to Believe,” “Pangako Sa ‘Yo,” “Forevermore,” “Dolce Amore,” “Pusong Ligaw,” at “A Love to Last.”

Alamin kung ano ang nasususat na kapalaran nina Malia at Tristan sa “La Luna Sangre” na mapapanood sa labas ng bansa via TFC.

Ang catch-up episodes naman ay mapapanood via TFC online (www.TFC.tv) at TFC IPTV sa key countries worldwide.

Para sa updates tungkol sa show, bisitahin ang TFC Facebook page na angkop sa inyong kinaroroonan. Maki-connect sa kapwa global Kapamilyas at i-follow ang @KapamilyaTFC sa Twitter at Instagram.

