Dengue cases sa Phl bumaba ng 32%

INANUNSYO ng Department of Health (DoH) kaninang Sabado ng umaga na bumagsak ang kaso ng dengue sa bansa ng halos 32 porsyento ngayong taon.

Lumabas sa talaan ng DOH na ang bilang ng dengue cases ay bumagsak ng 31.8 percent kumpara nitong nakaraang taon.

Mula sa 211,000 cases sa parehong petsa ng 2016, bumaba ang bilang sa 143,902 ngayong taon.

Pero sa kabila ng pagbaba ng bilang ng kaso ng dengue sa bansa, sinabi ng DOH na patuloy ang paglaban sa mosquito-borne virus.

Sinabi ng DOH na karamihan sa mga kaso ng dengue noong 2017 ay mula sa Central Visayas Region (15.5%), Central Luzon Region (13%), National Capital Region (12.2%), CALABARZON Region (11.4%) at SOCCSKSARGEN Region (11.1%).

Samantala, ipinunto ni DOH Sec. Paulyn Ubial na ang pagtukoy sa pinagmulan ng dengue ay kailangang magsimula sa grassroots level.

“The significance of addressing dengue at the barangay level is to overcome its detrimental impact of instigating economic burden and hindering our development goals. The first step to prevent dengue is within our homes, it is important to instill cleanliness in our surroundings and empty containers with stagnant waters to eliminate the breeding places of mosquitoes,” dagdag ni Ubial. BOBBY TICZON

