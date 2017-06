Deployment ban sa Qatar, pansamantala lang

TINIYAK ng Department of Labor and Employment (DOLE) na walang dapat na ikabahala ang mga Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Qatar dahil temporary o pansamantala lamang at kaagad ding babawiin ang ipinatutupad nilang deployment ban sa naturang bansa.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, hindi naman magtatagal ang pag-iral ng naturang ban.

Nakausap na rin aniya niya ang labor attaché sa Qatar kahapon ng madaling-araw at tiniyak nito sa kanya na normal naman ang sitwasyon ng mga OFWs doon.

Hinihingan na rin umano ng kalihim ng written advisory ang embahada ng Pilipinas sa Doha para gamiting batayan sa pagbawi ng deployment ban.

“Kanina (kahapon), kausap ko ang aming labor attaché normal ang assessment nila. Sabi ko sa kanila bigyan nila ako ng written advisory, by today or tomorrow malalaman ninyo kung ili-lift ko ang suspension,” ayon kay Bello, sa panayam sa isang himpilan ng radio.

Nakatanggap na rin naman aniya ng katiyakan ang DOLE mula sa Labor Minister ng Qatar na maayos at normal ang sitwasyon doon kaya’t hindi dapat na magpanik ang mga OFWs.

“Yes there was panic but now normal na sitwasyon, this was the assurance of Qatar Labor Minister. Back to normal,” aniya pa.

Inihayag naman ni Bello na tanging ang mga bago o paalis pa lamang na OFWs ang apektado ng kasalukuyang ba.

Ang mga nagbabakasyong OFWs naman na mayroong existing contract o mga tinaguriang “Balik Manggagawa” ay hinikayat niyang magpa-rebook o i-extend pa kahit saglit ang kanilang pananatili sa Pilipinas habang mainit pa ang sitwasyon sa Qatar.

Nagpulong na kahapon ang crisis committee ng DOLE para talakayin ang sitwasyon sa Qatar. MACS BORJA

